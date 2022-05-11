Шольц обсудил с Зеленским переговоры о мире с РФ
Канцлер Германии Олаф Шольц и украинский лидер Владимир Зеленский обсудили по телефону переговорный процесс о мире с РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкий кабмин.
Отмечается, что Шольц интересовался актуальной ситуацией в переговорах сторон. Политик также выразил соболезнования Зеленскому в связи со смертью экс-президента Украины Леонида Кравчука.
Военная операция РФ на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Переговорный процесс начался 28 февраля.
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