Новый лонгплей Харкета включает 10 песен. В треклист вошли два произведения, которые можно назвать семейными дуэтами, так как певец исполнил их со своими дочерьми: 33-летней Томине и 18-летней Кармен Поппи.

По словам музыканта, из-за диагностированной у него болезни Паркинсона для альбома использовались старые записи его вокала. Харкет отметил, что некоторым из них больше 10 лет. В итоге получился альбом, который вокалист описал, как «празднование жизни».

О болезни Харкета стало известно в июне 2025 года. При этом музыкант отметил, что его врачи считают, что он живет с ней уже 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».