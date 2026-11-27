Вокалист A-ha Мортен Харкет выпустил новый сольный альбом
Вокалист норвежской группы A-ha Мортен Харкет представил новый сольный альбом. Это пластинка «Human Grace», которая стала седьмой персональной работой 67-летнего музыканта.
Новый лонгплей Харкета включает 10 песен. В треклист вошли два произведения, которые можно назвать семейными дуэтами, так как певец исполнил их со своими дочерьми: 33-летней Томине и 18-летней Кармен Поппи.
По словам музыканта, из-за диагностированной у него болезни Паркинсона для альбома использовались старые записи его вокала. Харкет отметил, что некоторым из них больше 10 лет. В итоге получился альбом, который вокалист описал, как «празднование жизни».
О болезни Харкета стало известно в июне 2025 года. При этом музыкант отметил, что его врачи считают, что он живет с ней уже 30 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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