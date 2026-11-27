Задачей книги о Юрии Казакове было вернуть память о великом писателе, а также показать эпоху, на которую пришлась его деятельность, рассказал НСН писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.

1 декабря Сергей Шаргунов презентует книгу «Зачем я здесь. Юрий Казаков: Недописанная жизнь». Это первая полная биография одного из ярчайших представителей советской новеллистки, в работе над которой автор обращался к большому количеству ранее неизданных и неизвестных широкой общественности материалов.