Забытый самородок: Шаргунов раскрыл, почему посвятил новую книгу писателю Казакову
В книгу вошли ранее неизданные рассказы Юрия Казакова, найденные в архивах и черновиках, заявил НСН Сергей Шаргунов.
Задачей книги о Юрии Казакове было вернуть память о великом писателе, а также показать эпоху, на которую пришлась его деятельность, рассказал НСН писатель, председатель Ассоциации союзов писателей и издателей России Сергей Шаргунов.
1 декабря Сергей Шаргунов презентует книгу «Зачем я здесь. Юрий Казаков: Недописанная жизнь». Это первая полная биография одного из ярчайших представителей советской новеллистки, в работе над которой автор обращался к большому количеству ранее неизданных и неизвестных широкой общественности материалов.
Шаргунов объяснил, почему решил написать биографию именно этого литератора.
«Я очень люблю Юрия Павловича Казакова. Это, на мой взгляд, лучший рассказчик второй половины XX века, автор шедевральных рассказов, переведенных на все мировые языки. И при этом фигура в значительной степени забытая. И моей задачей стало воскрешение этого имени и внимательное вглядывание в его судьбу. Я думаю, что в этой семисотстраничной книге удалось многое разгадать и рассказать. Юрий Казаков был настоящим русским самородком, со всей гениальностью и гибельностью человека, который пришел из самых низов и решил завоевывать литературу своим удивительным даром. Ведь он был первым грамотным человеком в своем роду, и каким-то чудом он пробился в литературе. И это чудо — чудо его таланта. Какой бы ни была эпоха, от нее остается всего несколько имен по-настоящему выдающихся писателей. И имя Юрия Казакова таково, что его книги будут жить. Надеюсь, получился увлекательный документальный роман не только о прекрасном писателе Юрии Казакове, но и о XX веке. 30-е, 40-е, 50-е, 60-е 70-е и начало 80-х — это огромный период. Деревенская, городская проза, отношения между писателями, отношения писателей и власти — все на свете. Эта книга адресована широкому кругу читателей, в том числе и тем, кто до этого никогда не слышал о писателе Юрии Казакове», — отметил он.
Писатель признался, что поделал большую работу по сбору информации при работе над книгой, и личность Казакова не переставала поражать на каждом этапе создания книги.
«Занимаясь исследованием, расследованием судьбы Казакова, я ничего про него не знал. Знал то же, что и все — он автор прекрасной прозы. Поэтому я был сыщиком, я был ищейкой, я двигался с нуля. И вся эта книга — открытие Казакова на каждой странице, в каждой фразе. Мне удалось перелопать тысячи страниц, прочитать его письма, его дневники, поднять множество аудио и видеозаписей, в том числе неизвестные материалы. Юрий Казаков — это автор, у которого каждое слово светится. И тем интереснее было найти его практически готовые рассказы в архивах, в черновиках. Лучшая неизвестная проза Юрия Казакова вплетена в мое повествование. Кроме того, я переиздал лучшие рассказы Юрия Казакова отдельной книгой и добавил туда его неизвестный рассказ под названием "Русский флаг", посвященный судьбе мореплавателя, который сгинул во льдах еще до революции, Владимира Русанова», — рассказал Шаргунов.
Собеседник НСН подчеркнул, что творчества Казакова — вне времени, а за счет лаконичности и емкости его произведений, они будут интересные и современной молодежи с клиповым мышлением.
«Даже читатель, привыкший к короткой форме, в том числе к коротким видеозаписям, как раз должен обратить внимание на рассказы Юрия Казакова, потому что в один рассказ у него, на мой взгляд, вложено семь-десять романов. Это проза, которая адресована читателям любых поколений, он автор для любого времени. Автор в значительной степени перегнавший свою эпоху. Открываешь его рассказы "Во сне ты горько плакал", "Вон бежит собака", "Свечечка", "Осень в дубовых лесах", "Адам и Ева" — и оказываешься в том удивительном вневременном пространстве, которое затягивает, сколько бы тебе ни было лет и к каким актуальным форматам ты ни был бы привычен. Это удивительно интересная проза, которая адресована каждому из нас, потому что она про человека, про его любовь, про его боль, про его растерянность, то есть про каждого человека», — уверен писатель.
Презентация книги «Зачем я здесь. Юрий Казаков: Недописанная жизнь» состоится в Книжной лавке писателей на Кузнецком Мосту.
Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев рассказывал НСН, что в 2026 году читатели стали чаще обращаться к отечественным писателям, выбирая книги про регионы страны и российскую жизнь.
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