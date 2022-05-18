Песков: Киев не интересуют переговоры с Москвой

Переговоры России и Украины в настоящее время не продвигаются, заявил глава пресс-службы президента РФ Дмитрий Песков.

МИД РФ: Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации

По его словам, всему виной полное отсутствие заинтересованности в продолжении консультаций со стороны Киева.

«Переговоры действительно не продвигаются, и мы действительно констатируем полное отсутствие желания у украинских переговорщиков продолжать этот процесс», — заявил Песков.

Ранее президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили тупик в переговорах с Украиной.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:РоссияУкраинаПереговорыДмитрий Песков
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