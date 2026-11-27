Песков: Путин и Пашинян обсудят тему российской военной базы в Армении
Одной из тем, которую на встрече в Москве будут обсуждать президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян, станет российская военная база в республике. Как пишет RT, об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, указанная база «является очень важным элементом обеспечения безопасности и стабильности в регионе».
«Будет, конечно, интересно послушать точку зрения армянской стороны», — отметил представитель Кремля.
Ранее Пашинян заявил, что готов обсуждать сохранение военной базы в Гюмри при желании РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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