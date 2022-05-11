Генсек ООН: Нужно вести переговоры с Путиным для решения ситуации на Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нужно вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для разрешения ситуации на Украине.

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По его словам, также имеет смысл говорить и с другими сторонами кризиса.

«Я думаю, жизни тех, кто был заточен в подземельях Мариуполя, требовали того, чтобы я встречался с кем-угодно и где-угодно в мире без каких-либо сомнений», - приводит РИА Новости слова Гутерриша.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Гутерриш упустил возможность добиться мирного урегулирования на Украине. По его словам, семь лет секретариат организации никак не реагировал на открытый саботаж Киевом резолюции Совбеза ООН, которая утвердила Минские договоренности.

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