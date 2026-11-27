Семин объяснил, когда решится судьба Семака в «Зените»
Для каждого тренера важен результат принципиальных игр, но в России определяющим станет весна, а не осень, заявил НСН Юрий Семин.
Поражение в чемпионате от ЦСКА не станет приговором для тренера «Зенита», так как вся борьба за чемпионство решится после февраля, рассказал НСН экс-наставник сборной России и футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин.
28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет на стадионе в Москве. Коллектив из Санкт-Петербурга набрал только 4 очка из 9 возможных в последних трех играх и проиграл предыдущую очную встречу. В случае нового поражения он может опуститься на четвертое место и отстать от лидирующего «Динамо» на четыре очка. Семин удивился, что кто-то считает, что петербуржцы сдали.
«Я бы не сказал, что команда не в форме, да в таком матче у каждого будут свои козыри. У ЦСКА — это комбинационная игра, но, на мой взгляд, у “Зенита” посильнее атака, и она забивает больше. Армейцы играют красиво и интересно, но в обороне бывает очень много ошибок. Посмотрим, как они построят свою игру», — отметил он.
Ряд Telegram-каналов уже опубликовали сообщения с ссылкой на источники в клубе, что «Зенит» рассматривает увольнение тренера команды Сергея Семака в случае поражения в столице. Экс-тренер «Локомотива» удивился такой информации.
«Любая проигранная игра, особенно в принципиальном матче, очень важна для каждого тренера, как и для руководителей клуба. Говорить о том, что ЦСКА решит судьбу Семака — оснований для этого вообще никаких нет. Чемпионская гонка продолжается, шансы есть у пяти команд, поэтому два-три очка друг от друга не играют никакой роли. Все решится во второй половине после большого перерыва: как команда подготовится, как пройдут в клубе организационные дела, там не каждый тренер может подвести команду к следующим испытаниям после двухмесячного перерыва. Очень часто победитель первой половины не добирает очки в новом году или играет хуже, в это же время могут уйти игроки, так что все основное начнется после февраля», — отметил он.
Ранее Семин объяснил НСН, почему «Локомотив» не вылетит из РПЛ, несмотря на нахождение в зоне вылета.
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