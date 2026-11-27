Поражение в чемпионате от ЦСКА не станет приговором для тренера «Зенита», так как вся борьба за чемпионство решится после февраля, рассказал НСН экс-наставник сборной России и футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин.

28 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России по футболу между командами ЦСКА и «Зенит». Игра пройдет на стадионе в Москве. Коллектив из Санкт-Петербурга набрал только 4 очка из 9 возможных в последних трех играх и проиграл предыдущую очную встречу. В случае нового поражения он может опуститься на четвертое место и отстать от лидирующего «Динамо» на четыре очка. Семин удивился, что кто-то считает, что петербуржцы сдали.