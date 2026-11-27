«32-летнего спортсмена доставили в больницу», - рассказал собеседник телеканала.



Инцидент произошёл на Комсомольском проспекте. По данным столичного Дептранса, водитель Lixiang проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и с превышением скорости. От удара кроссовер отбросило в другие машины, после чего он загорелся.

Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств дорожной аварии под контроль.

Ранее в Чили в результате ДТП погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».