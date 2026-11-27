СМИ: Чемпион Москвы по теннису пострадал в огненном ДТП в столице
Чемпион Москвы по теннису Михаил Евтимьев пострадал в результате столкновения четырёх автомобилей в центре Москвы. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.
«32-летнего спортсмена доставили в больницу», - рассказал собеседник телеканала.
Инцидент произошёл на Комсомольском проспекте. По данным столичного Дептранса, водитель Lixiang проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора и с превышением скорости. От удара кроссовер отбросило в другие машины, после чего он загорелся.
Столичная прокуратура взяла установление обстоятельств дорожной аварии под контроль.
Ранее в Чили в результате ДТП погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Забытый самородок: Шаргунов раскрыл, почему посвятил новую книгу писателю Казакову
- СМИ: Чемпион Москвы по теннису пострадал в огненном ДТП в столице
- Вокалист A-ha Мортен Харкет выпустил новый сольный альбом
- Песков: Путин и Пашинян обсудят тему российской военной базы в Армении
- Бортко объяснил, почему сериал про Сталина появился только сейчас
- Дмитриев: Вся команда Трампа настроена на мир
- «Палка о двух концах»: Кому в США выгодна новая тарифная «война» Трампа
- Кинокритик объяснил всплеск фильмов о российских правителях
- Бывшего вице-губернатора Кубани Коробку оправдали по делу о мошенничестве
- «Роботы будут везде!»: Когда гуманоиды заменят в домах пылесосы и горничных