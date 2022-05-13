Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским невозможно провести без подготовки, сообщает ТАСС.

Мединский заявил о продолжении переговоров с Украиной в дистанционном формате

По его словам, подготовка должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего соглашения, финализированного «на высшем уровне», иначе встреча вряд ли возможна.

«Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что условия российской стороны «чётко сформулированы, положены на бумагу и переданы украинской стороне», однако ответа от Киева пока нет.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация вокруг Украины рано или поздно будет урегулирована с помощью переговоров, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры