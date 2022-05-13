Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что встречу Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским невозможно провести без подготовки, сообщает ТАСС.
По его словам, подготовка должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего соглашения, финализированного «на высшем уровне», иначе встреча вряд ли возможна.
«Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», - подчеркнул представитель Кремля.
Он добавил, что условия российской стороны «чётко сформулированы, положены на бумагу и переданы украинской стороне», однако ответа от Киева пока нет.
Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация вокруг Украины рано или поздно будет урегулирована с помощью переговоров, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+4 896 / сут.
Умерли
377 тыс.+105 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+7 257 / сут.
- Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
- Песков: Москва готова помочь Пхеньяну в борьбе с COVID-19
- Лавров: Ситуация с памятниками в Прибалтике является «международным оборзением»
- Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского
- «Русский Халк» попробует установить новый рекорд 19 мая
- ФСБ предотвратила теракт в торгово-развлекательном центре в Сочи 9 мая
- Песков назвал заявление премьера Польши о русском мире «неприемлемым»
- СК: Следователи допросили около 4 тысяч пленных украинских военных
- Сухоруков ушел из Театра Вахтангова
- «Коммерсантъ»: В марте-апреле автозапчасти в РФ подорожали на 30%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru