Песков заявил, что Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского

По его словам, подготовка должна быть выражена исключительно в разработке соответствующего соглашения, финализированного «на высшем уровне», иначе встреча вряд ли возможна.

«Вы хорошо знаете позицию российского президента: никто априори не отказывается от возможности такой встречи, но она должна быть подготовлена», - подчеркнул представитель Кремля.

Он добавил, что условия российской стороны «чётко сформулированы, положены на бумагу и переданы украинской стороне», однако ответа от Киева пока нет.

Ранее постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ситуация вокруг Украины рано или поздно будет урегулирована с помощью переговоров, сообщает RT.