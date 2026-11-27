Отмечается, что рост доходов на первое место в списке поставили 30% опрошенных. Ещё 25% заявили о поиске подработки или другого источника дохода, а 19% стремятся выровнять баланс между работой и личной жизнью.

Кроме того, россияне желают до конца текущего года найти новую работу с более выгодными условиями, освоить новые профессиональные навыки, получить повышение, научиться работать с искусственным интеллектом, пройти обучение и сменить профессию или сферу деятельности.

«Карьерное развитие... для одних означает возможность увеличить доход за счет подработки, для других — освоить новые навыки... или найти работу, которая лучше соответствует личным приоритетам», - отметил директор «Авито Рекламы» и стратегических партнерств Яков Пейсахзон.

Ранее сервис SuperJob выяснил, что россияне считают доход ниже 49 тысяч рублей порогом бедности, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

