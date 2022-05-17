Слуцкий: российско-украинские переговоры не ведутся ни в каком формате

Слуцкий отметил, что российско-украинские переговоры были инициированы Киевом еще 28 февраля, но «обернулись стагнацией» из-за вмешательства «вашингтонских кураторов» Владимира Зеленского.

Он также подчеркнул, что США не заинтересованы ни в мире на Украине, ни в успехах на переговорах. По мнению политика, Соединенные Штаты ведут гибридную войну с Россией «чужими руками».

Ранее, 12 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Турции, и завел этот процесс в тупик.

