Слуцкий: российско-украинские переговоры не ведутся ни в каком формате

Глава комитета Госдумы по международным делам, член российской делегации на переговорах с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной не проводятся ни в каком формате. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Слуцкий отметил, что российско-украинские переговоры были инициированы Киевом еще 28 февраля, но «обернулись стагнацией» из-за вмешательства «вашингтонских кураторов» Владимира Зеленского.

Он также подчеркнул, что США не заинтересованы ни в мире на Украине, ни в успехах на переговорах. По мнению политика, Соединенные Штаты ведут гибридную войну с Россией «чужими руками».

Ранее, 12 апреля, президент России Владимир Путин заявил, что Киев отошел от договоренностей, достигнутых на переговорах в Турции, и завел этот процесс в тупик.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияПереговорыУкраина
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