«Речь победителя»: Путин посетил Курскую область на фоне разговоров о прекращении огня
Путин приказал в ближайшее время окончательно разгромить ВСУ в Курской области, не сказав ничего про прекращение огня. Трамп признал, что перемирие на Украине выгодно России, но имеет и обратную сторону.
Российский лидер Владимир Путин накануне впервые посетил Курскую область с момента вторжения ВСУ. Поездка президента прошла на фоне предложения США прекратить огонь на Украине на 30 дней, с чем уже согласился Киев. Москва официальной позиции на этот счет не озвучивала, но политологи и военные эксперты отмечают, что приезд Путина в регион – это и есть ответ на вопрос о «заморозке» конфликта.
Сегодня Путин может высказаться по Украине на пресс-конференции в Кремле после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил такой возможности, отметив, что все будет зависеть от вопросов журналистов, передает ТАСС.
ПУТИН В ВОЕННОЙ ФОРМЕ
Новость о том, что президент России провел совещание с военными на одном из пунктов управления курской группировкой, попала на первые полосы таких газет, как британские Guardian, Telegraph, Financial Times, испанские ABC и Pais, а также китайской South China Morning Post.
Риторика российского президента была однозначной. Так, он заявил, что Курскую область надо полностью освободить и подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы. В ходе обсуждения он подчеркнул, что необходимо «думать о будущем» и предпринимать шаги для усиления безопасности в этом регионе.
Российские войска освободили более 1,1 тысячи квадратных километров территории Курской области, доложил президенту начальник российского Генштаба Валерий Герасимов.
По его словам, освобождены уже 86% территории Курской области, которые занимали ВСУ. Герасимов также заявил, что Киев хотел создать в Курской области стратегический плацдарм и оттянуть сюда российские силы с Донбасса, но эти планы провалились.
Путин приказал в ближайшее время окончательно разгромить ВСУ в Курской области.
Герасимов доложил, что в плен взяты более 400 военных ВСУ. Путин напомнил, что к пленным, взятым в Курской области, следует относиться как к террористам. При этом он указал на важность гуманного отношения ко всем, кто оказался в плену.
Военные эксперты обратили внимание и на невербальные «знаки» от главы государства.
Так, по мнению Михаила Звинчука (Рыбаря), Путин сделал «эффектный и яркий политический ход», приехав в регион в военной форме в день освобождения Суджи.
«Появление Владимира Путина в военной форме на пункте управления российской группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции — это, в первую очередь, завуалированный ответ на издевательское предложение мира со стороны т.н. Украины и США. Это не явный признак отказа от перемирия и переговоров, но с информационной точки зрения своевременно и то, что нужно», - написал он.
С ним согласился специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, который после выступления Путина не поверил в то, что Верховный главнокомандующий планирует скорейшее прекращение огня на линии боевого соприкосновения.
«Речь Владимира Путина была речью победителя. Иначе он не называл бы всех остальных победителей поименно. Но он хотел называть — и назвал», - пишет он, отмечая отдельную часть выступления Путина, в которой глава государства благодарит всех причастных к защите региона.
ЗЕЛЕНСКИЙ В МАНЕВРЕ
Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали перебрасывать в регион свои силы из Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил отступление ВСУ, сославшись на то, что «военное командование делает то, что должно».
А главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и вовсе назвал отступление ВСУ «маневром».
«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают манёвр на более выгодные рубежи», - написал он в Telegram.
Исходя из того, что происходит на всех направлениях фронта, полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель, заявил в эфире НСН капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин 10 марта.
«Исходя из того, что происходит на всех направлениях, полное освобождение Курской области – это вопрос ближайшего времени. Думаю, это неделя-две, наши бойцы профессионалы и очень мотивированы. На этой неделе также, вероятно, уже начнутся дожди, что не позволит ВСУ пользоваться грунтовыми дорогами. Наши действия по окружению врага продолжаются, мы подорвали мосты, огневое воздействие было большое. За несколько дней было освобождено порядка семи-восьми населенных пунктов в Курской области. Оборона противника рушится», - рассказал он.
По оценкам военкоров, за ВСУ в Курской области остаются семь населенных пунктов.
ТРАМП В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ
За всем происходящим, очевидно, наблюдает американский лидер Дональд Трамп, который обещал на этой неделе созвониться с Владимиром Путиным, но пока не согласовал переговоры.
Накануне он заявил, что в ходе обсуждений по урегулированию ситуации на Украине рассматривались не только вопросы прекращения огня, но и территориальные аспекты конфликта. Трамп еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты уже передали Украине предложения о прекращении огня сроком на 30 дней с возможностью продления, и теперь ожидают официальной реакции со стороны Москвы.
По его словам, предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине имеет смысл для России, но также предполагает множество аспектов, которые необходимо учитывать с другой стороны.
Трамп признался, что «ситуация остается очень сложной».
Если Россия примет предложение о прекращении огня на 30 дней, украинский лидер Владимир Зеленский будет совершать провокации на линии соприкосновения, чтобы не отменять военное положение, заявил НСН бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев.
При этом он выразил уверенность в том, что для России любые предложения США, озвученные Киеву, не были неожиданностью.
Разговоры о 30-дневном перемирии – это лишь желание украинских властей сделать передышку и пополнить военные запасы, тем более, что президент США Дональд Трамп очень быстро восстановил им поставку вооружения. Об этом в беседе с НСН заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В ближайшие месяцы ожидается несколько отставок губернаторов
- В Калужской области один человек пострадал при падении БПЛА
- СМИ: Счетная палата обнаружила половину кино «Мосфильма» за балансом киностудии
- МЧС запретило пытаться сбивать дроны подручными средствами
- ПВО уничтожила над территорией России 77 украинских беспилотников
- Запуск миссии Crew-10 на МКС перенесли почти на сутки
- СМИ: Украина исчерпала запасы американских ракет ATACMS
- Кремль прокомментировал намерение урегулировать украинский кризис не ранее 2026 года
- СМИ: За атакой БПЛА на Москву могут стоять Британия и Франция
- Определились все пары четвертьфинала Лиги чемпионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru