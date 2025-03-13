«Речь победителя»: Путин посетил Курскую область на фоне разговоров о прекращении огня

«Появление Владимира Путина в военной форме на пункте управления российской группировкой войск (сил) в зоне специальной военной операции — это, в первую очередь, завуалированный ответ на издевательское предложение мира со стороны т.н. Украины и США. Это не явный признак отказа от перемирия и переговоров, но с информационной точки зрения своевременно и то, что нужно», - написал он.

С ним согласился специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников, который после выступления Путина не поверил в то, что Верховный главнокомандующий планирует скорейшее прекращение огня на линии боевого соприкосновения.



«Речь Владимира Путина была речью победителя. Иначе он не называл бы всех остальных победителей поименно. Но он хотел называть — и назвал», - пишет он, отмечая отдельную часть выступления Путина, в которой глава государства благодарит всех причастных к защите региона.

ЗЕЛЕНСКИЙ В МАНЕВРЕ

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ВСУ начали перебрасывать в регион свои силы из Курской области. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил отступление ВСУ, сославшись на то, что «военное командование делает то, что должно».

А главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и вовсе назвал отступление ВСУ «маневром».

«Подразделения сил обороны в случае необходимости совершают манёвр на более выгодные рубежи», - написал он в Telegram.

Исходя из того, что происходит на всех направлениях фронта, полное освобождение Курской области – это вопрос одной-двух недель, заявил в эфире НСН капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин 10 марта.

«Исходя из того, что происходит на всех направлениях, полное освобождение Курской области – это вопрос ближайшего времени. Думаю, это неделя-две, наши бойцы профессионалы и очень мотивированы. На этой неделе также, вероятно, уже начнутся дожди, что не позволит ВСУ пользоваться грунтовыми дорогами. Наши действия по окружению врага продолжаются, мы подорвали мосты, огневое воздействие было большое. За несколько дней было освобождено порядка семи-восьми населенных пунктов в Курской области. Оборона противника рушится», - рассказал он.

По оценкам военкоров, за ВСУ в Курской области остаются семь населенных пунктов.

ТРАМП В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ

За всем происходящим, очевидно, наблюдает американский лидер Дональд Трамп, который обещал на этой неделе созвониться с Владимиром Путиным, но пока не согласовал переговоры.

Накануне он заявил, что в ходе обсуждений по урегулированию ситуации на Украине рассматривались не только вопросы прекращения огня, но и территориальные аспекты конфликта. Трамп еще раз подчеркнул, что Соединенные Штаты уже передали Украине предложения о прекращении огня сроком на 30 дней с возможностью продления, и теперь ожидают официальной реакции со стороны Москвы.

По его словам, предложенная договоренность о немедленном прекращении огня на Украине имеет смысл для России, но также предполагает множество аспектов, которые необходимо учитывать с другой стороны.

Трамп признался, что «ситуация остается очень сложной».