Рубио: США пригласили Путина на саммит G20 в Майами

США пригласили президента РФ Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдёт в декабре в Майами. Об этом заявил глава американского Госдепартамента Марко Рубио.

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Госсекретарь отметил, что Вашингтон рассматривает приглашение, как возможность для российского президента «встретиться с другими мировыми лидерами».

«Мы надеемся, что он примет приглашение», - цитирует дипломата RT.

Кроме того, Рубио допустил, в рамках саммита может состояться встреча Владимира Путина с лидером США Дональдом Трампом. Однако пока подобная идея не обсуждалась, такие переговоры требуют подготовки.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Марат Бердыев заявил, что Трамп неоднократно говорил, что считает участие Путина в саммите G20 полезным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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