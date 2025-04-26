Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена
26 апреля 202513:31
Завершилась операция по освобождению Курской области от ВСУ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, президент России Владимир Путин получил соответствующий доклад от начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.
Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований.
Авантюра киевского режима полностью провалилась, подчеркнул президент.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru