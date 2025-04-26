Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

Завершилась операция по освобождению Курской области от ВСУ, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава Минобороны проинспектировал группировку ВС России в Курской области

По его словам, президент России Владимир Путин получил соответствующий доклад от начальника Генштаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова.

Путин поздравил и поблагодарил личный состав воинских подразделений, принимавших участие в разгроме неонацистских формирований.

Авантюра киевского режима полностью провалилась, подчеркнул президент.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаВСУКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры