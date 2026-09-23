Певец Ярушин назвал размер своей пенсии

Заслуженный артист РСФСР, певец Валерий Ярушин, который является одним из основателей ВИА «Ариэль», рассказал NEWS.ru, что получает пенсию в 22 тысячи рублей.

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Он отметил, что этих денег не хватает на жизнь, поэтому приходится «ишачить на концертах».

Также музыкант сообщил, что заявка на присвоение ему звания народного артиста не решается уже 26 лет.

«Безобразие! До сих пор торчит эта заявка. Почему вот так получается?» - сказал Ярушин.

Ранее российская телеведущая и сваха Роза Сябитова сообщила, что получает пенсию в размере 18 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Юрий Самолыго
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