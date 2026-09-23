В России заявили, что передача технологий дальнобойных ракет ничего не даст Киеву
Передача технологии дальнобойных ракет Storm Shadow/SCALP в реальности ничего не даст Украине. Об этом сайту aif.ru заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО, военный эксперт Алексей Подберёзкин.
По его мнению, это касается и ракет Patriot. Это связано с тем, что на запуск производства, в том числе постройку завода, требуется минимум год. Однако «оружейные заводы на Украине уничтожаются быстрее, чем строятся».
Говоря о совместных предприятиях за пределами украинской территории, Подберёзкин указал, что европейцы не спешат переходить от слов к делу, так как Москва предупредила о готовности рассматривать такие заводы, как законные цели.
Военэксперт также напомнил, что во времена СССР на Украине собирали жидкотопливные ракеты. Оставшимися от этого технологиями пытается пользоваться компания Fire Point, не обладающая в реальности собственными разработками и проектами.
«Речь идёт о массовом производстве, где рост в разы может на деле составлять увеличение с 5 до 15 изделий. А нарастить объём сборки с двух единиц до сотни задача невозможная», - заключил Подберёзкин.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал изучить вопрос поставок ракет Patriot Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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