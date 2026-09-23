Смотреть, но не скачивать: Чем грозят россиянам фильмы с пиратских сайтов
Получение контента через легальные сервисы гарантированно защищает от возможных претензий правообладателей, заявил НСН Виктор Осипов.
При крупном ущербе для правообладателя за нелегальное распространение контента действительно может грозить уголовная ответственность, причем осторожность необходимо соблюдать даже потребителям пиратского контента, так как скачивание уже является созданием контрафактной копии, заявил НСН адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.
До шести лет заключения может грозить москвичу, который скопировал из онлайн-кинотеатра сериал и выложил его на сторонние ресурсы. Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере. По данным канала Baza, нарушитель скачал российский сериал «Приговор» с платформы «Кион». Копию посмотрели более 150 тысяч человек, ущерб оценили в более чем 15 миллионов рублей.
Осипов отметил, что нарушение авторского права в первую очередь попадает под административную и гражданско-правовую ответственность, а если будет доказан крупный ущерб, то дело может дойти уже и до уголовной статьи.
«Поскольку здесь речь идет о серьезном правонарушении, все-таки сериал наверняка стоит больших денег, а правообладатели каким-то образом доказали эту сумму, соответственно, это является основанием для возбуждения уже уголовного дела. Хотя обычно 99% всех вопросов, связанных с нарушением авторского права, решаются гражданско-правовыми мерами через обычные или арбитражные суды. Но само по себе доведение этого контента до всеобщего сведения — это правонарушение. Для того чтобы это сделать, надо копию разместить, условно, на сервере, то есть это еще и воспроизведение, то есть копирование, плюс предоставление возможности неограниченному кругу лиц пользоваться вот этой контрафактной записью. Именно здесь и возникает состав нарушения», — пояснил юрист.
Ответственность может наступить даже для тех, кто просто смотрит контент, все зависит от того, как именно к нему получен доступ, добавил юрист.
«В данном случае нарушение происходит со стороны того, кто демонстрирует этот фильм, то есть того, кто его разместил в открытом доступе. Если человек просто зашел на сайт и смотрит, здесь правонарушения нет. Если же вы скачиваете фильм с каких-то непонятных, явно пиратских сайтов, то будьте готовы к тому, что та копия, которая появится на вашем компьютере или ноутбуке, уже будет являться контрафактной. Получается, что вы создали копию контрафактного произведения, и в таком случае наступает ответственность. У нас существуют легальные интернет-сервисы, как в части музыки, так и в части аудиовизуальных произведений, кино. И в любом случае, если вы пользуетесь услугами такого сервиса, это требует определенной оплаты, но, по крайней мере, гарантирует, что вы защищены от претензий правообладателей. Так что просто не пользуйтесь какими-то сомнительными источниками», — посоветовал Осипов.
Ранее глава Ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин рассказывал НСН, что в России не наблюдается снижения пиратского трафика, несмотря на блокировку ресурсов с таким контентом. После этого появляются новые сайты, куда переносится нелегальный контент.
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