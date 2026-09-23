До шести лет заключения может грозить москвичу, который скопировал из онлайн-кинотеатра сериал и выложил его на сторонние ресурсы. Следственный комитет предъявил мужчине обвинение в незаконном использовании объектов авторского права в особо крупном размере. По данным канала Baza, нарушитель скачал российский сериал «Приговор» с платформы «Кион». Копию посмотрели более 150 тысяч человек, ущерб оценили в более чем 15 миллионов рублей.

Осипов отметил, что нарушение авторского права в первую очередь попадает под административную и гражданско-правовую ответственность, а если будет доказан крупный ущерб, то дело может дойти уже и до уголовной статьи.

«Поскольку здесь речь идет о серьезном правонарушении, все-таки сериал наверняка стоит больших денег, а правообладатели каким-то образом доказали эту сумму, соответственно, это является основанием для возбуждения уже уголовного дела. Хотя обычно 99% всех вопросов, связанных с нарушением авторского права, решаются гражданско-правовыми мерами через обычные или арбитражные суды. Но само по себе доведение этого контента до всеобщего сведения — это правонарушение. Для того чтобы это сделать, надо копию разместить, условно, на сервере, то есть это еще и воспроизведение, то есть копирование, плюс предоставление возможности неограниченному кругу лиц пользоваться вот этой контрафактной записью. Именно здесь и возникает состав нарушения», — пояснил юрист.