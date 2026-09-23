Прямое авиасообщение снизит стоимость перелетов в Южную Корею на 20% и приведет к удешевлению пакетных туров. Российских туристов в республике ждут, несмотря на текущую геополитическую обстановку, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что российские профильные ведомства и авиакомпании ведут технические консультации с южнокорейской стороной, включая перевозчика Korean Air, о возможности возобновления прямых рейсов.

«Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Южной Кореей, интерес россиян к этой стране остается стабильно высоким. Сейчас туристам приходится летать туда в основном с пересадками в Китае или странах Ближнего Востока. Запуск прямых рейсов всегда значительно стимулирует спрос. Южная Корея остается открытой для граждан России: россиян охотно пускают в страну и тепло там встречают. Более того, многие местные отели разрабатывают специальные спецпредложения под российский рынок, а показатели турпотока демонстрируют уверенный рост», — отметил Арутюнов.