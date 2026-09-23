Прямой перелет в Южную Корею сократит его стоимость на 20%

Жители Дальнего Востока используют Корею в качестве логистического хаба, чтобы добраться через нее в другие страны, заявил НСН гендиректор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.


Прямое авиасообщение снизит стоимость перелетов в Южную Корею на 20% и приведет к удешевлению пакетных туров. Российских туристов в республике ждут, несмотря на текущую геополитическую обстановку, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко сообщил, что российские профильные ведомства и авиакомпании ведут технические консультации с южнокорейской стороной, включая перевозчика Korean Air, о возможности возобновления прямых рейсов.

«Несмотря на отсутствие прямого авиасообщения с Южной Кореей, интерес россиян к этой стране остается стабильно высоким. Сейчас туристам приходится летать туда в основном с пересадками в Китае или странах Ближнего Востока. Запуск прямых рейсов всегда значительно стимулирует спрос. Южная Корея остается открытой для граждан России: россиян охотно пускают в страну и тепло там встречают. Более того, многие местные отели разрабатывают специальные спецпредложения под российский рынок, а показатели турпотока демонстрируют уверенный рост», — отметил Арутюнов.

Кижи, мамонты и Байкал: В какие регионы едут россияне за этнотуризмом

По расчетам туроператора, появление беспересадочных маршрутов позволит сократить транспортные расходы путешественников примерно на пятую часть.

«Сейчас стоимость перелета из Москвы на двоих начинается в среднем от 150 тысяч рублей. Прямой рейс помог бы снизить этот чек на 20%. В таком случае пакетный тур в Южную Корею для вылетающих из столицы будет стоить от 250 тысяч рублей, а для жителей Дальнего Востока — от 150 тысяч рублей. К слову, дальневосточный регион всегда обеспечивал ключевой турпоток. В свое время у многих жителей Владивостока на руках была скорее бонусная карта постоянного клиента корейских авиалиний (например, Korean Air), чем "Аэрофлота". Сеул использовался ими как крупнейший авиахаб для дальнейших путешествий по всей Юго-Восточной Азии: на Филиппины, в Индонезию, Таиланд или Вьетнам», — подытожил эксперт.

При условии введения безвизового режима между Россией и Индией поток российских туристов вырастет как минимум на 50%, заявил НСН генеральный директор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС/Ястребцева Полина
ТЕГИ:АвиаперелетыТуризмЮжная Корея

Горячие новости

Все новости

партнеры