Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня

Киев согласен на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Как сообщает украинский МИД, об этом говорится в совместном заявлении 51 страны-члена ООН.

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«Призываем Россию сделать то же самое», - указано в документе, в котором также отмечается, что на готовность к немедленному прекращению огня украинские власти заявляли ещё в марте 2025 года.

Заявление было зачитано перед началом Совета Безопасности (СБ) ООН главой евродипломатии Каей Каллас и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как пишет ТАСС, документ не стали поддерживать США, а также государства Африки и Южной Америки.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил, что временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UkraineMFA
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