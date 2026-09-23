Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня

«Призываем Россию сделать то же самое», - указано в документе, в котором также отмечается, что на готовность к немедленному прекращению огня украинские власти заявляли ещё в марте 2025 года.

Заявление было зачитано перед началом Совета Безопасности (СБ) ООН главой евродипломатии Каей Каллас и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Как пишет ТАСС, документ не стали поддерживать США, а также государства Африки и Южной Америки.

Ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил, что временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».