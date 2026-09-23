Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня
Киев согласен на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Как сообщает украинский МИД, об этом говорится в совместном заявлении 51 страны-члена ООН.
«Призываем Россию сделать то же самое», - указано в документе, в котором также отмечается, что на готовность к немедленному прекращению огня украинские власти заявляли ещё в марте 2025 года.
Заявление было зачитано перед началом Совета Безопасности (СБ) ООН главой евродипломатии Каей Каллас и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.
Как пишет ТАСС, документ не стали поддерживать США, а также государства Африки и Южной Америки.
Ранее глава госдепа США Марко Рубио заявил, что временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Замкнутый круг!»: Чем грозит «залипание» на видео в соцсетях
- В Кировской области спасли пенсионера, восемь дней плутавшего по болотам
- Пиво под куполом: Посетителей Октоберфеста в Германии пугают «российскими» дронами
- В России отметили стремление Трампа наладить контакт с Москво
- В России заявили, что победа АдГ не приведет к запуску «Северных потоков»
- Логика переезда: Зачем Минэкономразвития отправляет холдинги в регионы
- В России заявили, что передача технологий дальнобойных ракет ничего не даст Киеву
- Россиян предупредили о тяжелых последствиях быстрых перекусов
- В АТОР предупредили о подорожании однократной въездной визы в Египет
- Певец Ярушин назвал размер своей пенсии