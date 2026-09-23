В АТОР предупредили о подорожании однократной въездной визы в Египет

Стоимость однократной въездной визы в Египет увеличится с 1 января 2027 года и составит $33. Как пишет RT, об этом предупредили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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Отмечается, что в настоящее время бумажная виза, которую оформляют при въезде через аэропорты Хургады, Александрии и Эль-Аламейна, обходится в $30 долларов. За цифровую визу с QR-кодом, оформляемую в Каире, берут ещё $6 сбора.

После подорожания бумажная виза будет стоить $33, а цифровая - $39.

«Это уже второе подорожание за год. Оно связано с решением правительства Египта об увеличении визового сбора», - добавили в АТОР.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов заявил «Радиоточке НСН», что Франция, Италия, Греция и Испания оказались наиболее лояльны к российским туристам в плане выдачи виз, заявил в пресс-центре НСН .

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