Россиян предупредили о тяжелых последствиях быстрых перекусов
Быстрые перекусы способствуют набору набору массы тела. Об этом NEWS.ru заявил старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Госуниверситета просвещения кандидат медицинских наук Александр Калюжин.
Он пояснил, что быстрый приём пищи нарушает нормальную регуляцию насыщения. Это связано с тем, что сигналы сытости формируются через 15–20 минут после начала еды. В результате человек получает «избыток калорий до появления чувства насыщения».
Также эксперт напомнил, что быстрые перекусы, как правило - это сладости, выпечка и фастфуд, употребление которых «вызывает резкие колебания глюкозы и инсулина», что усиливает повторное чувство голода.
«При длительном формировании положительного энергетического баланса развивается постепенный набор массы тела, который... может привести и к выраженному ожирению», — резюмировал Калюжин.
Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов рассказал, что сладкие напитки, сладости и выпечка провоцируют воспаление, скачки глюкозы и набор веса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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