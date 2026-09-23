Россиян предупредили о тяжелых последствиях быстрых перекусов

Он пояснил, что быстрый приём пищи нарушает нормальную регуляцию насыщения. Это связано с тем, что сигналы сытости формируются через 15–20 минут после начала еды. В результате человек получает «избыток калорий до появления чувства насыщения».

Также эксперт напомнил, что быстрые перекусы, как правило - это сладости, выпечка и фастфуд, употребление которых «вызывает резкие колебания глюкозы и инсулина», что усиливает повторное чувство голода.

«При длительном формировании положительного энергетического баланса развивается постепенный набор массы тела, который... может привести и к выраженному ожирению», — резюмировал Калюжин.

Ранее старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов рассказал, что сладкие напитки, сладости и выпечка провоцируют воспаление, скачки глюкозы и набор веса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

