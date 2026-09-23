Рубио: Временные прекращения огня на Украине не приведут к завершению конфликта

«Я думаю, что обе стороны выразили заинтересованность в ограниченном прекращении огня, затрагивающем поставки зерна и энергоносителей», - сказал он по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Рубио добавил, что подобное решение «может тем или иным образом снять некоторую глобальную напряженность».

Ранее офицуиальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва выступает за прочный мир на Украине, а перемирие, «по сути, ничего не даст», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

