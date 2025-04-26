ВС РФ выдавили остатки ВСУ в Курской области за пределы госграницы

Остатки подразделений ВСУ после освобождения Горналя в Курской области выдавлены за пределы госграницы, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Операция по освобождению Курской области от ВСУ завершена

По данным Минобороны РФ, в регионе выявляют одиночных боевиков ВСУ, которые пытаются укрыться.

Российские военные проводят разминирование территории и уничтожают взрывоопасные предметы. Местным органам власти оказывается помощь в восстановлении мирной жизни.

Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 76550 военнослужащих.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, зачитывая доклад президенту России Владимиру Путину, заявил, что военные Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) показали стойкость и героизм, действуя плечом к плечу с российскими военными в Курской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Станислав Красильников
ТЕГИ:СпецоперацияКурская ОбластьВСУУкраина

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