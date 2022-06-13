«Враг почище США». В России раскрыли планы стратегические Польши захвата земель
Российские политики и политологи объяснили резкие заявления Польши желанием захватить территории Украины, а также спрогнозировали России «горячую» границу на западе.
Польша основательно укрепляет свою армию и готовится к гипотетической войне с Россией, сообщил изданию «Украина.ру» политолог Андрей Суздальцев. Он отметил, что численность польской армии меньше, чем украинской, но она «боеспособнее и мотивированнее», чем Вооруженные силы Украины.
Польша приступает к более активной фазе освоения территории Украины. В пользу этой гипотезы свидетельствуют последние заявления и действия Варшавы. Польские власти задумали стать «великой державой от моря до моря», заявила в своём материале для РИА Новости политолог, историк и общественный деятель Вероника Крашенинникова.
«Стоит полагать, что под польский контроль попадет вся оставшаяся часть Украины, которая не уйдет к России, где бы ни проходила граница — а не только Львовская область… На настоящий момент не видно предпосылок для того, чтобы этот союз согласился на мир, поэтому и впоследствии стоит ожидать регулярных бомбардировок восточных регионов и российских ответов на них в рамках конфликта низкой интенсивности. С другой стороны — внутренние проблемы Польши будут подтачивать стабильность и уменьшать аппетит для военных авантюр. Однако в сегодняшней ситуации возможны иррациональные действия, в частности чтобы заглушить проблемы внутри страны. Поэтому будущая западная граница России в ближайшие годы, по всей вероятности, останется "горячей"», - прогнозирует эксперт.
Власти Польши планируют в кратчайшие сроки поставить своих людей на ключевые должности в украинских ведомствах, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Это правда, я вам скажу больше – у нас в нашей комиссии Совета Федерации появились данные, которые говорили о том, что еще с 2013 года американцы контролировали деятельность почти всех ведомств, то есть еще при Януковиче. Потом они доверили это англичанам, а они последние лет 100 всегда работали против России в связке с поляками. Они на аутсорсинг все отдали полякам. Теперь поляки, пытаясь реализовать свою мечту о Польше «от моря до моря», начинают под прикрытием англосаксов эту идею реализовывать. Для этого им надо прямое управление обеспечить жизненно важными структурами, объектами, органами на территории Украины. При этом им неважно быть избранными, но они настаивают на том, чтобы на ключевых постах оказались граждане Польши, чтобы этот процесс ускорить. При этом, я думаю, что поляки – не я – думают, что времени у них немного, чтобы все это успеть сделать, у них месяцы, не годы. Поэтому они торопятся, форсируют многие позиции. Это не моя оценка событий, это то, что я могу заключить как эксперт по косвенным данным», - заявил зампред комитета по международным делам.
Ученый-востоковед, политолог Евгений Сатановский назвал Польшу еще большим врагом для России, чем США, Британия и Украина в существующих политических условиях.
«Разобраться в отношениях стран, входящих в Североатлантический альянс между собой невозможно не только без хорошей исторической подготовки, но и без доброй старой, ещё советских времён поллитровки. Хотя в некоторых ситуациях и её будет мало... Насчёт славянского единства - то же самое. Польша для России сейчас враг, почище Соединённых Штатов, Великобритании или Украины», - отметил в своем Telegram-канале.
В этом контексте понятно предложение депутата Европарламента, бывшего главы польского МИД Радослава Сикорского о возможности подарить Украине ядерное оружие. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин рекомендовал польскому политику обследоваться у психиатра.
«Он не думает о будущем ни Украины, ни Польши. В случае реализации его предложений этих стран не станет, впрочем, как и Европы. Ему необходимо пройти обследование у психиатра, сдать мандат и сидеть дома под присмотром», — написал Володин в Telegram.
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Заявлениями за гранью реальности и расстройством ума назвал предложения Польши передать Украине ядерное оружие первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Заявления о возможной передаче ядерного оружия Украине лежат за гранью реальности. Честно говоря, это граничит с каким-то расстройством ума, потому что такие заявления политик не имеет права делать», — написал Джабаров в Telegram-канале.
Понимая опасность провокации начала Третьей мировой войны, Соединенные Штаты Америки запретили Польше направлять своих военнослужащих на Украину. Об этом заявил экс-командующий ВДВ РФ генерал-полковник Георгий Шпак в интервью RT.
«Поляки под национальным флагом но начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши. В глобальной ядерной войне, а именно такой неизбежно станет Третья мировая, победителей не будет», — приводит его цитату Газета.ru.
Ранее зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» о необходимости для Польши вести более осторожную политику.
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