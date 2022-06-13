«Враг почище США». В России раскрыли планы стратегические Польши захвата земель

Власти Польши планируют в кратчайшие сроки поставить своих людей на ключевые должности в украинских ведомствах, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Это правда, я вам скажу больше – у нас в нашей комиссии Совета Федерации появились данные, которые говорили о том, что еще с 2013 года американцы контролировали деятельность почти всех ведомств, то есть еще при Януковиче. Потом они доверили это англичанам, а они последние лет 100 всегда работали против России в связке с поляками. Они на аутсорсинг все отдали полякам. Теперь поляки, пытаясь реализовать свою мечту о Польше «от моря до моря», начинают под прикрытием англосаксов эту идею реализовывать. Для этого им надо прямое управление обеспечить жизненно важными структурами, объектами, органами на территории Украины. При этом им неважно быть избранными, но они настаивают на том, чтобы на ключевых постах оказались граждане Польши, чтобы этот процесс ускорить. При этом, я думаю, что поляки – не я – думают, что времени у них немного, чтобы все это успеть сделать, у них месяцы, не годы. Поэтому они торопятся, форсируют многие позиции. Это не моя оценка событий, это то, что я могу заключить как эксперт по косвенным данным», - заявил зампред комитета по международным делам.