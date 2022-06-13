Политолог: Польша «готовится» к вероятной войне с Россией
Польша основательно укрепляет свою армию и готовится к гипотетической войне с Россией, сообщил изданию «Украина.ру» политолог Андрей Суздальцев.
Он отметил, что численность польской армии меньше, чем украинской, но она «боеспособнее и мотивированнее», чем Вооруженные силы Украины.
«Это не значит, что она зайдет на Западную Украину, потому что это дорогая тема. Но они укрепляют свою армию», — считает политолог.
Суздальцев обратил внимание и на ошибки военного командования республики. Политолог отметил, что Польша «традиционно проигрывала не на поле боя, а в штабах».
Ранее зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов заявил, что власти Польши планируют в кратчайшие сроки поставить своих людей на ключевые должности в украинских ведомствах. Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин ранее заявил, что Варшава требует от президента Украины Владимира Зеленского передать ей контроль над важнейшими государственными функциями и учреждениями Украины.
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