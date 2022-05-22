«Вековая мечта Польши». В России рассказали о последствиях принятия украинского законопроекта об особом статусе поляков

Будет реализован план ввода миротворческого контингента Польши по просьбе украинской власти, считает бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что таким образом НАТО получит возможность опосредованно участвовать в военных действиях на Украине против России. При этом рассматривается возможность участия в «сговоре» еще вооруженных сил Румынии, а также украинской власти, отметил он.

«Я чувствую, что здесь есть сговор, потому что буквально на днях парламент Молдовы принял интересный закон, который позволяет иностранным вооруженным силам обеспечить безопасность на границы Молдовы, то есть они рассматривают вопрос допуска иностранных вооруженных сил – прежде всего, Румынии. Похоже, что и украинская власть может подыграть, потому что Зеленский все-таки будет жить в Лондоне. В декабре прошлого года он подписал закон о двойном гражданстве. Если сегодня всплывут факты, что он, его семья имеют двойное гражданство, все в рамках закона. Поэтому Польша уже смотрит на Украину как на свою территорию. Это тот признак, когда поляки понимают, что выиграть невозможно, но что-то свое забрать надо», - добавил Олейник.