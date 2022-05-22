«Вековая мечта Польши». В России рассказали о последствиях принятия украинского законопроекта об особом статусе поляков
Раздел Украины и опосредованное участие НАТО в боевых действиях против РФ станет следствием принятия законопроекта об особом статусе граждан Польши, который намерен внести в Верховную раду президент Зеленский, считают в России.
Президент Украины Владимир Зеленский собирается внести в Верховную раду законопроект, который обеспечит гражданам Польши особый статус в его стране. Об этом сообщила депутат Ольга Совгиря в своем Telegram-канале. Подробностей о содержании документа не сообщается.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков.
«Захват украинских земель – это вековая мечта Польши. Она считает земли вокруг Львова исконно своими. Но это возможно в ситуации, когда украинский режим будет близок к краху, а действующий президент Украины Владимир Зеленский, или кто будет на его месте, сами призовут поляков. Или, наоборот, в случае поражения России, чтобы на фоне гипотетического успеха Украины, Польша могла урвать себе кусочек, как будто для помощи вводя войска, которые потом не уйдут», - заключил Прохватилов.
Будет реализован план ввода миротворческого контингента Польши по просьбе украинской власти, считает бывший депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник. В беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» он заявил, что таким образом НАТО получит возможность опосредованно участвовать в военных действиях на Украине против России. При этом рассматривается возможность участия в «сговоре» еще вооруженных сил Румынии, а также украинской власти, отметил он.
«Я чувствую, что здесь есть сговор, потому что буквально на днях парламент Молдовы принял интересный закон, который позволяет иностранным вооруженным силам обеспечить безопасность на границы Молдовы, то есть они рассматривают вопрос допуска иностранных вооруженных сил – прежде всего, Румынии. Похоже, что и украинская власть может подыграть, потому что Зеленский все-таки будет жить в Лондоне. В декабре прошлого года он подписал закон о двойном гражданстве. Если сегодня всплывут факты, что он, его семья имеют двойное гражданство, все в рамках закона. Поэтому Польша уже смотрит на Украину как на свою территорию. Это тот признак, когда поляки понимают, что выиграть невозможно, но что-то свое забрать надо», - добавил Олейник.
Ранее экс-депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что Польша начала первый этап аннексии западной территории Украины. Об этом покинувший Украину политик написал в своем Telegram-канале. По его словам, «прозападная Украина» будет создана со столицей во Львове. Впоследствии эту территорию присоединят «через референдум, к Польше».
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