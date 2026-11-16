Российским провайдерам предложили использовать ЦОДы в Казахстане и Белоруссии

Для обработки данных сегодня можно использовать зарубежные ЦОДы в Белоруссии, Казахстане, США, а также в азиатских странах, сказал НСН Артем Геллер.

Зарубежным ЦОДам можно смело доверить только те сектора данных, которые не связаны с серьезными рисками для безопасности, а таких данных большинство. Об этом в интервью НСН заявил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Ряд провайдеров центров обработки данных (ЦОД) и крупнейших операторов персональных данных в начале ноября обратились к профильным ведомствам c просьбой разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России для поддержки работы российских информационных систем, сообщило издание «Ведомости». Геллер пояснил, какие данные можно относительно безопасно доверить зарубежным ЦОДам.

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«Особых преимуществ у этого решения нет, а риски все те же — возможность утечки. Однако я предполагаю, что коллеги будут действовать по-умному и переносить те сектора данных, которые не завязаны с серьезными рисками для безопасности. Таких данных большинство, поэтому подобное временное решение, наверное, имеет смысл принять. Во всей индустрии этот вопрос стоит не слишком остро, но те компании, у которых сейчас происходят взломы и атаки, были бы рады перенести на какое-то время часть данных на зарубежные серверы. Причем принципиальной разницы в цене нет, возможно, это даже дешевле», — сказал Геллер.

Собеседник НСН также перечислил страны и регионы, с которыми могли бы сотрудничать российские компании.

«Раньше ЦОДы выбирали не по странам, а по комплекту услуг, цене и скорости. Теперь, наверное, есть смысл искать дополнительно по политической связке, по отношению государства к России, выбирать тех, у кого меньше негатива в адрес нашей страны. Это точно не Европа: кроме очевидных Белоруссии и Казахстана, которые следует рассматривать в первую очередь, есть Азия и даже Америка», — добавил он.

Ранее директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух заявил, что перенос центров обработки данных под землю не будет стоить кратно дороже строительства новых ЦОД на земле.

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ФОТО: РИА Новости
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