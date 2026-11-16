Зарубежным ЦОДам можно смело доверить только те сектора данных, которые не связаны с серьезными рисками для безопасности, а таких данных большинство. Об этом в интервью НСН заявил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.

Ряд провайдеров центров обработки данных (ЦОД) и крупнейших операторов персональных данных в начале ноября обратились к профильным ведомствам c просьбой разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России для поддержки работы российских информационных систем, сообщило издание «Ведомости». Геллер пояснил, какие данные можно относительно безопасно доверить зарубежным ЦОДам.