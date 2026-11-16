Российским провайдерам предложили использовать ЦОДы в Казахстане и Белоруссии
Для обработки данных сегодня можно использовать зарубежные ЦОДы в Белоруссии, Казахстане, США, а также в азиатских странах, сказал НСН Артем Геллер.
Зарубежным ЦОДам можно смело доверить только те сектора данных, которые не связаны с серьезными рисками для безопасности, а таких данных большинство. Об этом в интервью НСН заявил разработчик сайта Кремля Артем Геллер.
Ряд провайдеров центров обработки данных (ЦОД) и крупнейших операторов персональных данных в начале ноября обратились к профильным ведомствам c просьбой разрешить им временно использовать вычислительные мощности за пределами России для поддержки работы российских информационных систем, сообщило издание «Ведомости». Геллер пояснил, какие данные можно относительно безопасно доверить зарубежным ЦОДам.
«Особых преимуществ у этого решения нет, а риски все те же — возможность утечки. Однако я предполагаю, что коллеги будут действовать по-умному и переносить те сектора данных, которые не завязаны с серьезными рисками для безопасности. Таких данных большинство, поэтому подобное временное решение, наверное, имеет смысл принять. Во всей индустрии этот вопрос стоит не слишком остро, но те компании, у которых сейчас происходят взломы и атаки, были бы рады перенести на какое-то время часть данных на зарубежные серверы. Причем принципиальной разницы в цене нет, возможно, это даже дешевле», — сказал Геллер.
Собеседник НСН также перечислил страны и регионы, с которыми могли бы сотрудничать российские компании.
«Раньше ЦОДы выбирали не по странам, а по комплекту услуг, цене и скорости. Теперь, наверное, есть смысл искать дополнительно по политической связке, по отношению государства к России, выбирать тех, у кого меньше негатива в адрес нашей страны. Это точно не Европа: кроме очевидных Белоруссии и Казахстана, которые следует рассматривать в первую очередь, есть Азия и даже Америка», — добавил он.
Ранее директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух заявил, что перенос центров обработки данных под землю не будет стоить кратно дороже строительства новых ЦОД на земле.
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