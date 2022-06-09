Мэр Киева Виталий Кличко стал почетным гражданином Варшавы
Мэру Киева Виталию Кличко предоставлено почётное гражданство Варшавы, сообщает пресс-служба мэрии польской столицы.
В сообщении говорится, что почётным гражданином города также стала его экс-мэр Ханна Гронкевич-Вальц.
Отмечается, что часть депутатов правящей партии Польши «Право и справедливость» высказались против присвоения почётного звания Гронкевич-Вальц, которую подозревают в коррупции, а кандидатура Кличко вопросов у них не вызвала.
Ранее Кличко заявил, что горсовет Киева лишил Минск статуса города-побратима, сообщает RT.
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