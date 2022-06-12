«Сносит крышу». В России отреагировали на призывы Польши подарить Украине ядерное оружие

Российские политики и военные эксперты осудили польского политика, предложившего подарить Украине для защиты независимости ядерное оружие.

Польша как представитель Запада могла бы подарить Украине ядерные боеголовки, чтобы Киев защищал свою независимость. Об этом заявил депутат Европарламента, экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает телеканал «Эспрессо».

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Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала польских политиков, действующих под контролем США, за проявление экстремистской идеологии, распространение ненависти и разжигание конфликтов, а также – за угрозы планете «нарушением режима нераспространения ядерного оружия»

«Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», - подчеркнула Захарова.

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По мнению, российского сенатора Андрея Климова, подобные высказывания являются наглядным примером, что у политиков Польши «сносит крышу». По мнению члена Совфеда, предоставление ядерного оружия Украине может повлечь большую беду. Об этом он заявил «Известиям» в воскресенье, 12 июня.

«Даже попытка чего-то подобного может навлечь такую беду, прежде всего, на страны континентальной Европы, что никому, в том числе и Польше, мало не покажется», — предостерег Климов.

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Военный эксперт Виктор Литовкин заявил, что военная доктрина России подразумевает применение ядерного оружия в случае, если на РФ нападёт страна или коалиция, в арсенале которой есть ядерное вооружение, сообщает NEWS.ru.

По его словам, также использование ядерного оружия возможно в случае угрозы самому существованию России в результате подобной агрессии, даже если противник не будет использовать подобное оружие.

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Россия согласно своей доктрине не может нанести ядерный удар первой. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты».

«По нашей доктрине, по нашей стратегии Вооруженные силы Российской Федерации применяют только ответный или встречный удар», — указал зампред правительства.

Ранее замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что конфликт на Украине из-за накачивания киевского режима оружием НАТО, отправки наемников и учений у российских границ может перерасти в прямое противостояние Североатлантического альянса с Россией, а затем — в «полноценную ядерную войну».

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