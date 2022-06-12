«Сносит крышу». В России отреагировали на призывы Польши подарить Украине ядерное оружие

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова в своем Telegram-канале раскритиковала польских политиков, действующих под контролем США, за проявление экстремистской идеологии, распространение ненависти и разжигание конфликтов, а также – за угрозы планете «нарушением режима нераспространения ядерного оружия»

«Но самое главное - они ставят под удар польский народ, который втягивают в ядерный передел мира», - подчеркнула Захарова.