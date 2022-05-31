Патрушев считает, что Польша начинает захват западной Украины
Польша, вероятно, уже приступает к захвату территорий на западе Украины. Такое предположение сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Он выступил на совещании в столице Татарстана по вопросам обеспечения национальной безопасности в Приволжском федеральном округе.
По словам Патрушева, западные партнеры Киева имеют «особые планы» на украинские земли. По мнению секретаря Совбеза, соответствующие планы Варшавы подтверждает недавний визит в Киев президента Польши Анджея Дуды, который заявил о планах убрать польско-украинскую границу.
Кроме того, по утверждения Николая Патрушева, конфликт между Россией и Украиной спровоцировали Соединённые Штаты Америки. Он считает, что США используют ситуацию для решения своих политических и экономических задач. Секретарь Совбеза выразил уверенность, что Украина была для Запада только предлогом для начала «гибридной войны» с целью ослабления и изоляции Российской Федерации.
Начало российской спецоперации на Украине он обосновал игнорирование требований Москвы по гарантиям безопасности, планами Киева по овладению ядерным оружием и присоединению к НАТО, отмечает RT. Патрушев также заявил о неких сведениях, которые якобы говорили о подготовке Киева к нападению на Донбасс и Россию.
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