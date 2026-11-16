СМИ: Кириенко заявил депутатам, что все должны быть готовы к победе в СВО

По данным издания, на минувшей неделе Кириенко выступил на семинаре для думской фракции «Единая Россия». Как сообщили источники «Ведомостей», чиновник говорил о необходимости парламентариев общаться с гражданами. Многие россияне считают депутатов богатыми людьми, «далекими от проблем» простых россиян, в связи с этим нужно работать с избирателями, развивать группы поддержки и привлекать новых сторонников.

Также Кириенко заявлял о необходимости взаимодействия с участниками СВО. По словам одного из источников, «говорили, что все должны быть готовы к победе, когда одномоментно... вернутся участники боевых действий».

Ранее в Кремле заявляли, что Россия побеждает на поле боя, армия страны «с каждым днем расширяет освобожденные территории».

