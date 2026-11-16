СМИ: Кириенко заявил депутатам, что все должны быть готовы к победе в СВО
Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко призвал депутатов Госдумы общаться с россиянами и готовиться к победе в специальной военной операции. Об этом пишут «Ведомости».
По данным издания, на минувшей неделе Кириенко выступил на семинаре для думской фракции «Единая Россия». Как сообщили источники «Ведомостей», чиновник говорил о необходимости парламентариев общаться с гражданами. Многие россияне считают депутатов богатыми людьми, «далекими от проблем» простых россиян, в связи с этим нужно работать с избирателями, развивать группы поддержки и привлекать новых сторонников.
Также Кириенко заявлял о необходимости взаимодействия с участниками СВО. По словам одного из источников, «говорили, что все должны быть готовы к победе, когда одномоментно... вернутся участники боевых действий».
Ранее в Кремле заявляли, что Россия побеждает на поле боя, армия страны «с каждым днем расширяет освобожденные территории».
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