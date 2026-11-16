Кабмин выделил 3 млрд рублей на завершение строительства трех Ил-114–300

Правительство России выделило 3 млрд рублей на завершение строительства первых отечественных серийных пассажирских самолетов Ил-114–300. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

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«Средства позволят завершить строительство трех модернизированных... Ил-114–300 вместимостью 68 человек», - отмечается в сообщении.

Воздушные суда создаются для региональных авиалиний, их могут эксплуатировать на труднодоступных территориях. Самолеты заменят устаревшие Ан-24 и лайнеры зарубежного производства аналогичного класса.

В августе самолет Ил-114-300 презентовали в Международном аэропорту Владивостока имени В. К. Арсеньева, воздушное судно выполнило демонстрационный полет.

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ФОТО: РИА Новости
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