«Из отелей в микроволновки»: Польша и Болгария устали от украинских беженцев

Варшава сокращает пособия украинцам, Болгария увозит их из «роскошных отелей», Британия с Францией изнурены, а Россия предлагает беженцам работу.

В Польше, Болгарии и других странах Европы устали от украинских беженцев, которые хотят хороших условий проживания.

В Варшаве объявили, что с 1 июля большая часть украинцев лишится пособия, а в Софии признались, что больше не могут бесплатно содержать их в лучших отелях страны.

На этом фоне в России готовятся давать субсидии работодателям при найме беженцев из Украины и республик Донбасса, которых в стране уже почти полтора миллиона.

Польша отменит пособия для большинства украинских беженцев

ПОЛЬША: «ИДИТЕ РАБОТАТЬ»

По данным ООН, с начала спецоперации свои дома покинули 12,7 млн украинцев, при этом 7,7 млн из них – внутренние переселенцы. Более 3 млн беженцев перебрались в Польшу, которая исчерпала все ресурсы по их поддержке.

Большая часть украинских беженцев в Польше с 1 июля лишится ежедневного пособия, сообщило в четверг издание Rzeczpоspolita. Пособие продолжат получать лишь инвалиды, беременные и многодетные женщины.

Таким образом власти республики хотят стимулировать украинцев к тому, чтобы они начали сами зарабатывать.

Сами поляки также начали открыто выражать недовольство поведением беженцев. В частности, в середине мая жители Варшавы попытались разогнать митинг украинцев в центре столицы.

«Идите работать или записывайтесь добровольцами в вашу армию. Идите работать. Пошли вон отсюда», — кричали поляки на видео, появившемся в сети.

Они называют украинцев бандеровцами и считают, что приезжие слишком развязно ведут себя в чужой стране, отмечает РИА Новости.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», - сказал Rzeczpоspolita профессор Петр Длугош, комментируя сокращение выплат пособий.

Еще в середине мая представитель правительства Польши по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Павел Шефернакер говорил, что Варшава потратила 95% средств, выделенных на помощь беженцам, и нуждается в финансовой помощи Евросоюза.

Обиженные на Софию беженцы с Украины бегут из Болгарии

БОЛГАРИЯ: «ИЗ ОТЕЛЕЙ В МИКРОВОЛНОВКИ»

По данным болгарских СМИ, украинские беженцы активно уезжают из этой страны и выражают недовольство отношением к ним местных властей.

Вице-премьер Болгарии Калина Константинова сообщила в последний день весны, что правительство завершает программу по расселению украинских беженцев внутри страны.

«Те из беженцев, которым некуда будет деваться после 31 мая, будут временно размещены в буферных центрах», — сказала Константинова.

Она напомнила, что это была временная мера, направленная на то, чтобы дать беженцам «время прийти в себя и встать на ноги».

Со своей стороны, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что в течении трёх месяцев беженцам была представлена «беспрецедентная поддержка», они, в частности, бесплатно проживали в лучших отелях страны.

По его словам, сейчас пришло время понять, что Болгария не может бесконечно обеспечивать беженцам такие роскошные условия и для них наступает «более ожидаемая реальность».

При этом в конце мая украинских беженцев начали постепенно выселять из отелей в Болгарии на «специальные базы».

Одна из беженок рассказала МК, что 31 мая восемь автобусов с беженцами привезли с болгарских курортов в город Елхово, который находится в 125 км от Черного моря и в 20 км от границы с Турцией.

Там их разместили в металлических домиках, раскаляющихся на жаре как микроволновки, на территории, обнесенной колючей проволокой, а из еды дали бутерброды и воду, которых хватило не всем.

«Те беженцы, у которых есть деньги, сами сняли жилье. Но сотни других понадеялись на власти Болгарии. Мы понимали, что придется переехать, но не думали, что нам предоставят такие жуткие условия», - рассказала женщина.
Захарова: Великобритания собирается депортировать украинских беженцев в Африку

БРИТАНИЯ ДЕПОРТИРУЕТ, ФРАНЦУЗЫ ИЗНУРЕНЫ, РОССИЯ ЖДЕТ

По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Великобритания собиралась в мае депортировать украинских беженцев в африканскую страну Руанду.

Британская газета Independent писала, что тысячи украинских беженцев, которые прибывают в Великобританию по «семейной схеме», сталкиваются с плохими жилищными условиями, проживая целыми семьями в одной комнате.

При этом жители Франции, приютившие у себя украинцев, также устали от затянувшегося соседства.

По данным Le Figaro, французы разочарованы и изнурены.

Жительница Франции, у которой остановилась украинка с тремя детьми, рассказала изданию, что у нее «больше нет интимной обстановки и семейной жизни», признавшись, что надеялась на быстрое урегулирование ситуации или помощь государства.

В России предложили доплачивать работодателям за наем украинских беженцев

Во Франции находится около 70 тыс. украинцев, им выделяют ежемесячное пособие в размере 426 евро, однако этих денег людям не хватает.

На этом фоне Минтруд России предложил предоставлять субсидии работодателям при найме беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. По оценкам ведомства, эта мера может коснуться 15 тысяч беженцев.

При этом, по данным РИА Новости, по состоянию на конец мая, в Россию прибыли уже около 1,5 млн беженцев из Донбасса и Украины.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: gpk.gov.by
ТЕГИ:БолгарияПольшаБеженцы Из Украины
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры