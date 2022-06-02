«Из отелей в микроволновки»: Польша и Болгария устали от украинских беженцев

ПОЛЬША: «ИДИТЕ РАБОТАТЬ»

По данным ООН, с начала спецоперации свои дома покинули 12,7 млн украинцев, при этом 7,7 млн из них – внутренние переселенцы. Более 3 млн беженцев перебрались в Польшу, которая исчерпала все ресурсы по их поддержке.

Большая часть украинских беженцев в Польше с 1 июля лишится ежедневного пособия, сообщило в четверг издание Rzeczpоspolita. Пособие продолжат получать лишь инвалиды, беременные и многодетные женщины.

Таким образом власти республики хотят стимулировать украинцев к тому, чтобы они начали сами зарабатывать.

Сами поляки также начали открыто выражать недовольство поведением беженцев. В частности, в середине мая жители Варшавы попытались разогнать митинг украинцев в центре столицы.

«Идите работать или записывайтесь добровольцами в вашу армию. Идите работать. Пошли вон отсюда», — кричали поляки на видео, появившемся в сети.

Они называют украинцев бандеровцами и считают, что приезжие слишком развязно ведут себя в чужой стране, отмечает РИА Новости.

«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», - сказал Rzeczpоspolita профессор Петр Длугош, комментируя сокращение выплат пособий.

Еще в середине мая представитель правительства Польши по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Павел Шефернакер говорил, что Варшава потратила 95% средств, выделенных на помощь беженцам, и нуждается в финансовой помощи Евросоюза.