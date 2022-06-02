«Из отелей в микроволновки»: Польша и Болгария устали от украинских беженцев
Варшава сокращает пособия украинцам, Болгария увозит их из «роскошных отелей», Британия с Францией изнурены, а Россия предлагает беженцам работу.
В Польше, Болгарии и других странах Европы устали от украинских беженцев, которые хотят хороших условий проживания.
В Варшаве объявили, что с 1 июля большая часть украинцев лишится пособия, а в Софии признались, что больше не могут бесплатно содержать их в лучших отелях страны.
На этом фоне в России готовятся давать субсидии работодателям при найме беженцев из Украины и республик Донбасса, которых в стране уже почти полтора миллиона.
ПОЛЬША: «ИДИТЕ РАБОТАТЬ»
По данным ООН, с начала спецоперации свои дома покинули 12,7 млн украинцев, при этом 7,7 млн из них – внутренние переселенцы. Более 3 млн беженцев перебрались в Польшу, которая исчерпала все ресурсы по их поддержке.
Большая часть украинских беженцев в Польше с 1 июля лишится ежедневного пособия, сообщило в четверг издание Rzeczpоspolita. Пособие продолжат получать лишь инвалиды, беременные и многодетные женщины.
Таким образом власти республики хотят стимулировать украинцев к тому, чтобы они начали сами зарабатывать.
Сами поляки также начали открыто выражать недовольство поведением беженцев. В частности, в середине мая жители Варшавы попытались разогнать митинг украинцев в центре столицы.
«Идите работать или записывайтесь добровольцами в вашу армию. Идите работать. Пошли вон отсюда», — кричали поляки на видео, появившемся в сети.
Они называют украинцев бандеровцами и считают, что приезжие слишком развязно ведут себя в чужой стране, отмечает РИА Новости.
«Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», - сказал Rzeczpоspolita профессор Петр Длугош, комментируя сокращение выплат пособий.
Еще в середине мая представитель правительства Польши по вопросам украинских беженцев, замглавы МВД Павел Шефернакер говорил, что Варшава потратила 95% средств, выделенных на помощь беженцам, и нуждается в финансовой помощи Евросоюза.
БОЛГАРИЯ: «ИЗ ОТЕЛЕЙ В МИКРОВОЛНОВКИ»
По данным болгарских СМИ, украинские беженцы активно уезжают из этой страны и выражают недовольство отношением к ним местных властей.
Вице-премьер Болгарии Калина Константинова сообщила в последний день весны, что правительство завершает программу по расселению украинских беженцев внутри страны.
«Те из беженцев, которым некуда будет деваться после 31 мая, будут временно размещены в буферных центрах», — сказала Константинова.
Она напомнила, что это была временная мера, направленная на то, чтобы дать беженцам «время прийти в себя и встать на ноги».
Со своей стороны, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что в течении трёх месяцев беженцам была представлена «беспрецедентная поддержка», они, в частности, бесплатно проживали в лучших отелях страны.
По его словам, сейчас пришло время понять, что Болгария не может бесконечно обеспечивать беженцам такие роскошные условия и для них наступает «более ожидаемая реальность».
При этом в конце мая украинских беженцев начали постепенно выселять из отелей в Болгарии на «специальные базы».
Одна из беженок рассказала МК, что 31 мая восемь автобусов с беженцами привезли с болгарских курортов в город Елхово, который находится в 125 км от Черного моря и в 20 км от границы с Турцией.
Там их разместили в металлических домиках, раскаляющихся на жаре как микроволновки, на территории, обнесенной колючей проволокой, а из еды дали бутерброды и воду, которых хватило не всем.
«Те беженцы, у которых есть деньги, сами сняли жилье. Но сотни других понадеялись на власти Болгарии. Мы понимали, что придется переехать, но не думали, что нам предоставят такие жуткие условия», - рассказала женщина.
БРИТАНИЯ ДЕПОРТИРУЕТ, ФРАНЦУЗЫ ИЗНУРЕНЫ, РОССИЯ ЖДЕТ
По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Великобритания собиралась в мае депортировать украинских беженцев в африканскую страну Руанду.
Британская газета Independent писала, что тысячи украинских беженцев, которые прибывают в Великобританию по «семейной схеме», сталкиваются с плохими жилищными условиями, проживая целыми семьями в одной комнате.
При этом жители Франции, приютившие у себя украинцев, также устали от затянувшегося соседства.
По данным Le Figaro, французы разочарованы и изнурены.
Жительница Франции, у которой остановилась украинка с тремя детьми, рассказала изданию, что у нее «больше нет интимной обстановки и семейной жизни», признавшись, что надеялась на быстрое урегулирование ситуации или помощь государства.
Во Франции находится около 70 тыс. украинцев, им выделяют ежемесячное пособие в размере 426 евро, однако этих денег людям не хватает.
На этом фоне Минтруд России предложил предоставлять субсидии работодателям при найме беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. По оценкам ведомства, эта мера может коснуться 15 тысяч беженцев.
При этом, по данным РИА Новости, по состоянию на конец мая, в Россию прибыли уже около 1,5 млн беженцев из Донбасса и Украины.
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