«Аналогов нет!»: Как устроены учебники по здоровому питанию для школьников
Дмитрий Никитюк раскрыл НСН, что при разработке учебника принимали участие диетологи, нутрициологи, а также научное и родительское сообщество.
Академик РАН, Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, заслуженный деятель науки Российской Федерации Дмитрий Никитюк в пресс-центре НСН рассказал, что из себя представляет учебник по здоровому питанию среди школьников и чем он уникален.
«Был создан учебник, аналогов которому, насколько нам известно, не существует. Это три книги под общим названием «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!». Это серия учебников для школьников разного возраста. Первый – для 5-6 классов, второй — для 7-8 классов и третий учебник — для 9 класса. Это уже второе переиздание этого учебника, что означает, что он блестяще себя зарекомендовал и был хорошо апробирован. Он обсуждался и научной общественностью, и родительским сообществом, и крупными специалистами в области диетологии, нутрициологии. Смысл в том, что правильное питание — это важнейшая составляющая формирования здорового образа жизни, культурологических ценностей и правильного мировоззрения. Подача учебного материала соответствует возрастным возможностям молодых людей», — рассказал он.
По данным Минздрава России, к концу 2025 года в стране было зарегистрировано более 3,7 млн пациентов с ожирением, из них около 700 тысяч — дети. За последние пять лет количество зарегистрированных случаев ожирения среди детей до 14 лет увеличилось в 1,3 раза: с 382 тысяч в 2021 году до почти 493 тысяч в 2025-м, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Лантратова заявила о готовящемся большом обмене пленными с Киевом
- «А будут смотреть?»: Кто заменит Соседова в шоу «ВИА Суперстар!»
- В Запорожской области при атаке БПЛА на автобус пострадали три человека
- «Сломать тенденцию!»: Норштейн продолжит судиться с «Союзмультфильмом» за «Ежика в тумане»
- В Башкирии мужчину арестовали за попытку поджога трансформаторной подстанции
- Эндокринолог Мокрышева: Победить диабет смогут в течение ближайших десятилетий
- СМИ: Ургант прописался в Париже со своим паспортом Израиля
- Ход «Е5+ ЕС»: Поставит ли шах Россия Евросоюзу в переговорах по Украине
- Аксенов: ВСУ ударили по Крымскому мосту
- СМИ: ЕК предложит Украине кредит в 45 млрд евро