«Был создан учебник, аналогов которому, насколько нам известно, не существует. Это три книги под общим названием «Здоровьесбережение. Я питаюсь правильно!». Это серия учебников для школьников разного возраста. Первый – для 5-6 классов, второй — для 7-8 классов и третий учебник — для 9 класса. Это уже второе переиздание этого учебника, что означает, что он блестяще себя зарекомендовал и был хорошо апробирован. Он обсуждался и научной общественностью, и родительским сообществом, и крупными специалистами в области диетологии, нутрициологии. Смысл в том, что правильное питание — это важнейшая составляющая формирования здорового образа жизни, культурологических ценностей и правильного мировоззрения. Подача учебного материала соответствует возрастным возможностям молодых людей», — рассказал он.

По данным Минздрава России, к концу 2025 года в стране было зарегистрировано более 3,7 млн пациентов с ожирением, из них около 700 тысяч — дети. За последние пять лет количество зарегистрированных случаев ожирения среди детей до 14 лет увеличилось в 1,3 раза: с 382 тысяч в 2021 году до почти 493 тысяч в 2025-м, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

