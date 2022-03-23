«Сокрушительный удар!» Наступят ли Польша с Финляндией на «красные линии» России
Лавров напомнил Варшаве о «красных линиях», Песков указал на последствия столкновения России с НАТО, а Польша хладнокровно объявила о высылке российских дипломатов.
На фоне спецоперации на Украине беда в виде втягивания в конфликт НАТО и потенциальной ядерной войны может прийти, откуда не ждали, - из Польши и Финляндии.
Варшава объявила в среду о высылке более 40 российских дипломатов. Речь идет о подозрениях в шпионаже, однако Россию больше беспокоят «миротворческие планы» соседа Украины и Белоруссии.
Между тем, в Финляндии на высшем уровне рассматривается возможность вступления в НАТО. В этом случае подлетное время ракет от границ Альянса до России составит всего пять минут.
МИРОТВОРЦЫ ВО ЛЬВОВЕ И «БАТАЛЬОНЧИКИ» ПРИБАЛТОВ
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая сегодня в МГИМО, прокомментировал призывы польских властей отправить на Украину миротворцев НАТО.
«Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем они ведут речь. Это будет то самое прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что никогда его не должно состояться в принципе», — подчеркнул Лавров, напомнив о «красных линиях», которые есть у России.
Он также предположил, что Польша хочет «остаться на Украине».
«Плюс я не исключаю, что, когда они говорят о миротворцах, наверное, имеется в виду их границы – запад Украины. Может, хотят миротворцев ввести, во Львове штаб-квартиру сделать, потом там остаться. У них такие мысли витали и не только мысли – такое было в прошлом», – отметил глава российского внешне политического ведомства.
Варшава всегда славилась «нестандартными ходами», направленными на создание «большой беды», посетовал Сергей Викторович.
Лавров также отметил, что уже пошли разговоры не только о миротворческом контингенте, а о том, что «не НАТО, но прибалты могут какие-то маленькие батальончики туда направить, чтобы защищать Украину».
Со своей стороны, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил об опасности «соприкосновения» военных России и НАТО.
«Это было бы весьма опрометчивым и крайне опасным решением. Осуществляется военная специальная операция, и любое возможное соприкосновение наших военных с военными НАТО может привести к вполне понятным труднопоправимым последствиям», - подчеркнул Песков.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков и вовсе предположил, что «лихорадочная подготовка поляками своего "экспедиционного корпуса" для участия в боевых действиях на западной Украине», может свидетельствовать об открытии «нового фронта» западнее Киева.
СОКРУШИТЕЛЬНЫЙ УДАР И ВЫСЫЛКА ДИПЛОМАТОВ
Тем временем, в Госдуме уже пообещали «сокрушительный удар» в случае появления на территории Украины польских военных.
«Действия нашего президента носят последовательный характер. Он сказал, что если какая-либо страна вмешается в данную ситуацию, то, грубо говоря, получит по заслугам. Поэтому я бы хотел предостеречь власти Польши от этих непродуманных шагов, которые могут привести к тому, что Польша будет втянута в вооруженный конфликт и, конечно же, будет нами рассматриваться как противник и враг в ведении боевых действий, по которому должен будет быть нанесен сокрушительный удар», - сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
При этом он отметил, что членство Польши в НАТО в этом случае не будет иметь никакого значения.
«Если они хоть на метр продвинутся на территорию Украины, с целью оказания помощи ВСУ Украины в борьбе с нами, по ним будет нанесен сокрушительный удар изо всех видов новейшего оружия, в том числе, независимо от того, страна это блока НАТО или нет. Они были предупреждены и получат по полной», - заверил зампред комитета Госдумы по обороне.
На этом фоне Польша решила выслать 45 российских дипломатов в связи с подозрениями в шпионаже, а президент этой страны Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия — НАТО о сотрудничестве и безопасности перестал существовать и уже никого не связывает.
«Надо громко сказать, что акт Россия — НАТО перестал существовать. Этот акт попросту уже никого не связывает», — сказал Дуда, выступая в румынском Бухаресте.
Посол РФ в Польше Сергей Андреев пообещал, что Россия ответит на высылку дипломатов, отметив, что дипотношения между странами сохраняются.
Пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина подтвердила, что Варшава не принимала решение о разрыве дипломатических отношений с Россией.
«Таких решений нет. Их не было до этой поры. Закончим дискуссию на таком утверждении», - заинтриговала Ясина.
ФИНСКАЯ АЛЬТЕРНАТИВА И ШВЕДСКОЕ СПОКОЙСТВИЕ
Тем временем, на северо-западных границах России разворачивается другая сомнительная история.
Соцопросы в Финляндии показали рекордное число сторонников вступления в НАТО, которых уже 64%.
Президент Финляндии Саули Ниинистё осторожно заявил, что власти страны рассматривают два варианта.
Вступление в НАТО является одной из альтернатив нынешнему статусу Финляндии, но необходимо «осознавать риски», сказал Ниинистё в интервью Financial Times.
Еще одним вариантом он назвал углубление сотрудничества в оборонной сфере с США и Швецией, которая, как и Финляндия имеет статус партнера Альянса.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков говорил «Радиоточке НСН» в этой связи. что подлетное время к России размещенных в Финляндии баллистических ракет НАТО будет составлять пять-шесть минут.
«Но дело в том, что есть и обратная сторона медали. Если произойдет какой-то случайный запуск ракеты, то пяти минут на разбирательство, что это такое, не будет. Мы ответим ядерным ударом по Финляндии, чтобы они в следующий раз задумались. И не только по Финляндии, заодно и по США. При таком раскладе есть риск ядерной войны», - добавил Сивков.
Но есть и хорошая новость. Пока финны размышляют, премьер соседней Швеции Магдалена Андерссон констатировала, что возможный запрос Стокгольма на вступление в НАТО может дестабилизировать ситуацию в Европе.
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