«Сокрушительный удар!» Наступят ли Польша с Финляндией на «красные линии» России

На фоне спецоперации на Украине беда в виде втягивания в конфликт НАТО и потенциальной ядерной войны может прийти, откуда не ждали, - из Польши и Финляндии.

Варшава объявила в среду о высылке более 40 российских дипломатов. Речь идет о подозрениях в шпионаже, однако Россию больше беспокоят «миротворческие планы» соседа Украины и Белоруссии.

Между тем, в Финляндии на высшем уровне рассматривается возможность вступления в НАТО. В этом случае подлетное время ракет от границ Альянса до России составит всего пять минут.