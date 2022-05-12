Американский полковник сообщил, как Польша поможет США развязать войну с РФ
Американские власти могут развязать войну между РФ и Североатлантическим альянсом, используя вторжение Польши на Западную Украину, заявил The American Conservative полковник в отставке, бывший советник главы военного ведомства США Дуглас Макгрегор.
По его словам, успехи российских военных в боевых действиях на Украине и плачевное положение ВСУ не вяжутся с планами администрации Джо Байдена, которая отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо.
Макгрегор уверяет, что генштабу Польши поручили незаметно составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины.
Напомним, пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в своём Twitter заявил, что Милош Земан разрешил чешским гражданам вступить в состав вооруженных сил Украины. Постановление подписано чешским лидером.
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