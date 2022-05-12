Американский полковник сообщил, как Польша поможет США развязать войну с РФ

По его словам, успехи российских военных в боевых действиях на Украине и плачевное положение ВСУ не вяжутся с планами администрации Джо Байдена, которая отчаянно пытается переломить ситуацию и сохранить лицо.

Макгрегор уверяет, что генштабу Польши поручили незаметно составить план вмешательства в конфликт и захвата Западной Украины.

Напомним, пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек в своём Twitter заявил, что Милош Земан разрешил чешским гражданам вступить в состав вооруженных сил Украины. Постановление подписано чешским лидером.

