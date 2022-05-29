Экс-командующий ВДВ Шпак: США запретили Польше отправлять своих военных на Украину

«Поляки под национальным флагом не пойдут ни на Белоруссию, ни на Украину.... Польша входит в НАТО, а один выстрел со стороны НАТО в сторону России — это начало Третьей мировой войны. Это понимают все, и, думаю, Варшава получила из Вашингтона очень четкую команду: не инициативничать. Америка не хочет погибнуть из-за Украины или из-за Польши. В глобальной ядерной войне, а именно такой неизбежно станет Третья мировая, победителей не будет», — приводит его цитату Газета.ru.

При этом Георгий Шпак отметил, что Запад хорошо подготовил ВСУ к столкновению с Россией – вооружил и накачал фашистской идеологией. Поэтому, считает бывший командующий ВДВ РФ, предстоит длительная кампания.

«Думаю, о скорой победе мечтать не стоит. На разгром хорошо подготовленного и вооружённого противника, каким сегодня являются ВСУ, потребуется время. Если, конечно, не будут приняты какие-нибудь кардинальные политические решения», - заявил он.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Польша захватит украинские земли, если действующее правительство страны, ослабев, само призовет поляков.

«Захват украинских земель – это вековая мечта Польши. Она считает земли вокруг Львова исконно своими. Но это возможно в ситуации, когда украинский режим будет близок к краху, а действующий президент Украины Владимир Зеленский, или кто будет на его месте, сами призовут поляков. Или, наоборот, в случае поражения России, чтобы на фоне гипотетического успеха Украины, Польша могла урвать себе кусочек, как будто для помощи вводя войска, которые потом не уйдут», - заключил Прохватилов.

