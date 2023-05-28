«Война по всем фронтам». В Кремле откровенно заявили о действиях Запада
Политики и военные считают, что Запад ведет войну против РФ по всем направлениям: военному, политическому, экономическому.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад ведет войну против России. По его словам, против России развязана война по всем фронтам. Необходимо сохранять трезвость мышления и силу, сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.
Намерение Запада поставить Украине истребители является неприемлемой эскалацией. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» с Павлом Зарубиным.
Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с НСН предупредил, что российские силы должны уничтожить колоссальное количество военных объектов ВСУ, чтобы сорвать контрнаступление ВСУ.
«Мы можем лишить ВСУ боеприпасов, снабжения, нарушить сильно логистику. Это должно быть реализовано. Военные действия – это всегда про своевременные поставки, ритмичность поставок. Очень важно, чтобы не было разрывов в поступлении боеприпасов, техники, живой силы. Это битва ресурсов. Если со снабжением передовой у режима Зеленского будут проблемы, то мы достаточно быстро увидим успехи наших ребят на линии боевого соприкосновения», - отметил он.
Дипломат, чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН заявил, что против России развязана гибридная война.
«В наше время идет гибридная война, дипломатия заканчивается, удивляться нечему», - рассказал он.
Украина и Польша договорились, что в боевых действиях будут участвовать польские солдаты под видом украинских, заявил член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов в пресс-центре НСН.
«Сами националисты украинские уже боятся воевать в составе так называемых бригад и подразделений против России, поскольку видят, что все проиграно… Они поступают так, как поступали фашистская Германия и их наемники. Украина и Польша договорились, что открывают границу, и в конфликт вместо украинских националистов вступят в бой польские солдаты под видом украинских», - приводит слова Нуманова «Радиоточка НСН».
Россия будет вынуждена нанести превентивный удар в случае, если Украина получит от Запада ядерное оружие. Об этом во время визита во Вьетнам заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
Генерал-майор авиации, герой России, председатель Президиума «Офицеров России» Сергей Липовой в пресс-центре НСН заявил, что ядерные силы России находятся в боевой готовности, но могут быть применены только в определенных условиях.
«Ядерная доктрина РФ была принята относительно недавно, всего несколько лет назад. Там четко сказано, в каких условиях Россия может применить ядерное оружие, тактическое, стратегическое и так далее. В этой доктрине сказано, что мы никогда первыми не применим и будем применять только в том случае, когда у нас будут неопровержимые доказательства нарушения целостности. На сегодняшний день все ядерные силы находятся в постоянной боевой готовности, приказ на их применения отдает верховный главнокомандующий. Мы отслеживаем ситуацию, служба разведки регулярно докладывают ситуацию президенту. Мы готовы в любой момент к его применению. Вероятность применения есть при наличии определенных условий. Наши оппоненты это понимают, это их сдерживает», - цитирует его «Радиоточка НСН».
Он отметил, что Россия четко отличает провокации в этой сфере от реальных угроз.
Запад, желая ослабить Россию, в итоге сделал ее сильнее, считает бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз. Об этом он заявил в интервью для Radio Universum.
«Мы укрепили Россию. Вначале мы хотели ее ослабить, но в итоге мы ее усилили, и мы также разрушили буферную Украину», — отметил Пелз.
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что государство обеспечило устойчивость российской экономики.
«Российская экономика в условиях санкционного нажима устояла. Смогли перенести даже нажим на рынки. Он привел к снижению мировых товарных цен, это конечно по нам ударило и привело к ослаблению рубля. Однако на Западе рассчитывали, что наша экономика рухнет. Рано или поздно проблемы мы преодолеем. Государство сегодня способно обеспечить устойчивость экономики и ее развитие», - сказал Колташов.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград отметил, что девять лет «враг нашего народа ведёт войну», а Россия пытается её прекратить с помощью специальной военной операции (СВО), напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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