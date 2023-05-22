МИД России назвал причины продовольственного кризиса в мире

От вводимых ограничений на поставки российской продовольственной продукции прежде всего страдают наиболее нуждающиеся страны. По словам дипломатов, ничего созидательного G7 предложить миру не может.

«Объединение превратилось в "инкубатор", где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность», – отмечает внешнеполитическое ведомство.

Ранее в МИД заявили о «необратимой деградации» G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

