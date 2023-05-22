МИД России назвал причины продовольственного кризиса в мире
Механизм санкционного давления со стороны G7 стал причиной продовольственного и энергетического кризиса в мире, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление МИД России.
От вводимых ограничений на поставки российской продовольственной продукции прежде всего страдают наиболее нуждающиеся страны. По словам дипломатов, ничего созидательного G7 предложить миру не может.
«Объединение превратилось в "инкубатор", где под предводительством англосаксов вызревают деструктивные инициативы, расшатывающие глобальную стабильность», – отмечает внешнеполитическое ведомство.
Ранее в МИД заявили о «необратимой деградации» G7, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru