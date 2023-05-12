Медведев: мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может.

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны, что является глобальной катастрофой.

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По словам политика, никто из такого конфликта не сможет выйти победителем. Медведев отметил, что против России ведется полномасштабная гибридная война, в то время как спецоперация проводится ради защиты российского суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан.

Зампред Совбеза также назвал МУС «правовыми импотентами», а также маловразумительной, никому не нужной и бессильной структурой. По мнению политика, МУС получил взятку от властей Соединенных Штатов для ведения антироссийских дел.

Медведев подчеркнул, что терпение России не бесконечно, а у любых компромиссов существуют допустимые пределы. В случае отсутствия должной работы международного права должна «работать ствольная и реактивная артиллерия и лететь гиперзвуковые ракеты».

Ранее Медведев заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет финал Адольфа Гитлера, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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