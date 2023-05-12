Медведев: мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может.
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на Петербургском международном юридическом форуме заявил, что мир находится на грани третьей мировой войны, что является глобальной катастрофой.
По словам политика, никто из такого конфликта не сможет выйти победителем. Медведев отметил, что против России ведется полномасштабная гибридная война, в то время как спецоперация проводится ради защиты российского суверенитета и территориальной целостности, безопасности миллионов граждан.
Зампред Совбеза также назвал МУС «правовыми импотентами», а также маловразумительной, никому не нужной и бессильной структурой. По мнению политика, МУС получил взятку от властей Соединенных Штатов для ведения антироссийских дел.
Медведев подчеркнул, что терпение России не бесконечно, а у любых компромиссов существуют допустимые пределы. В случае отсутствия должной работы международного права должна «работать ствольная и реактивная артиллерия и лететь гиперзвуковые ракеты».
Ранее Медведев заявил, что украинского президента Владимира Зеленского ждет финал Адольфа Гитлера, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- СМИ: Кипр и Мальта аннулировали «золотые паспорта» десятков россиян и белорусов
- Бельгия направит Украине 92 миллиона евро из доходов от российских активов
- В Мелитополе при взрыве пострадал и.о. замминистра ЖКХ Запорожской области
- Украина хочет закончить конфликт с Россией к зиме
- Baza: С владельца «Гемотеста» требуют за выкуп сына миллион долларов
- Медведев: мир подошёл к третьей мировой войне, но победителей в ней быть не может.
- В Госдуме предложили судить за госизмену граждан, продающих военные билеты
- Путин поручил принять меры снижения оттока россиян за рубеж
- СМИ: страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине
- Суд на Украине вынес приговор митрополиту Иоасафу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru