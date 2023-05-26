Песков заявил, что западные страны обязаны разморозить российские активы

Комментируя публикацию газеты The Guardian о том, что Великобритания вернет заморожённые активы России только после того, как Москва даст согласие на выплатиту Украине компенсации за причинённый ущерб.

«Британия и другие страны, посягнувшие на российские активы, обязаны их разморозить немедленно без каких-либо условий», - заключил представитель Кремля.

Ранее представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд заявил, что странами Евросоюза были заморожены свыше 200 млрд евро активов Банка России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

