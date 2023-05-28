Песков: Запад ведет войну против России по всем фронтам

Лавров: планы Запада по поставкам истребителей Украине - это неприемлемая эскалация

СМИ: интенсивность ударов по Киеву с помощью дронов минувшей ночью стала самой высокой с февраля 2022 года

Голосование во втором туре президентских выборов проходит в Турции

XVII Международный конкурс имени Чайковского пройдет в этом году сразу в двух городах Москве и Санкт-Петербурге с 19 июня по 1 июля

Синоптик: в Москве в воскресенье до +17 градусов, дождь