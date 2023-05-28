Песков: Запад ведет войну против России по всем фронтам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Запад ведет войну против России.
По его словам, против России развязана война по всем фронтам. Необходимо сохранять трезвость мышления и силу, сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» журналиста Павла Зарубина.
Пресс-секретарь президента заявил, что Россия должна открыто доносить свои озабоченности и то, что является для нее неприемлемым.
Песков ранее сообщил, что страны Запада все больше вовлекаются в конфликт на Украине. Он отметил, что поставки вооружений Киеву усугубляют ситуацию, передает «Радиоточка НСН».
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