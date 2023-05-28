Посол РФ в Британии Келин: Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации

Москва готова к миру, но западные страны ведут мир к эскалации, сообщил BBC News посол России в Великобритании Андрей Келин.

Посол Келин заявил, что Британия готовится конфисковать российские активы

Он оценил ход специальной военной операции словами «Россия еще не начала действовать серьезно». При этом дипломат указал, что российские власти готовы к переговорам, продолжительность конфликта вокруг Украины зависит от усилий по его эскалации со стороны Североатлантического альянса, в особенности Великобритании. «Мы можем заключить мир завтра», — подчеркнул Келин.

Ранее Келин: заявил, что участие Британии в конфликте на Украине исключать нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: rus.rusemb.org.uk
ТЕГИ:СпецоперацияЗападУкраинаВеликобритания

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