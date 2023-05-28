Посол РФ в Британии Келин: Россия готова к миру, но Запад ведет мир к эскалации

Он оценил ход специальной военной операции словами «Россия еще не начала действовать серьезно». При этом дипломат указал, что российские власти готовы к переговорам, продолжительность конфликта вокруг Украины зависит от усилий по его эскалации со стороны Североатлантического альянса, в особенности Великобритании. «Мы можем заключить мир завтра», — подчеркнул Келин.

Ранее Келин: заявил, что участие Британии в конфликте на Украине исключать нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

