Никакого нарушения нет. Западу пора отказаться от двойных стандартов по размещению ядерного оружия в других странах
В России в очередной раз напомнили о манере западных лидеров поучать других, когда сами нарушают собственные призывы.
По мнению официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Запад «истерично реагирует» на намерение России разместить ядерное оружие в Республике Беларусь. Об этом он заявил в эфире в программы «Москва. Кремль. Путин».
Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов предлагает Западу отказаться от двойных стандартов при рассуждении о размещении ядерного оружия на чужих территориях.
По мнению эксперта, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии станет сдерживающим фактором для Запада. Такие действия двух стран, по мнению эксперта, являются еще одним шагом «в направлении обеспечения безопасности». Об этом он заявил «Белорусскому телевидению».
«На Западе могут, конечно, это воспринимать по-другому, но тут возникает закономерный вопрос: не пора ли отказаться от системы двойных стандартов? Грубо говоря, если, скажем, американское ядерное оружие где-нибудь на территории Польши - это воспринимается достаточно спокойно. А тут размещает тактическое ядерное оружие на территории своего партнера, союзника опять-таки для обороны границ Союзного государства, для обеспечения безопасности - это сразу вызывает какой-то такой резонанс нездоровый. Никакого тут нарушения нет», – убежден политолог.
Конфликт между Россией и США перешел из стадии холодной войны в фазу горячего конфликта. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире радиостанции Sputnik.
По его словам, сегодня общественность воочию наблюдает прямое вовлечение Вашингтона в гибридную войну с Москвой по различным направлениям.
Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Соединенных Штатов, считает экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс. Об этом он написал в опубликованной на его сайте статье.
Робертс отмечает, что Россия препятствует мировой гегемонии США, и в Вашингтоне намерены «уничтожить» преграду. Однако это спровоцирует ядерную войну.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, в свою очередь, после размещения на территории республики российского тактического ядерного оружия заявил, что «в Беларусь будет введено и стратегическое ядерное оружие» - «если надо», передает «Радиоточка НСН».
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