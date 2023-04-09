Никакого нарушения нет. Западу пора отказаться от двойных стандартов по размещению ядерного оружия в других странах

Политолог, доцент финансового университета при правительстве России Дмитрий Ежов предлагает Западу отказаться от двойных стандартов при рассуждении о размещении ядерного оружия на чужих территориях.

По мнению эксперта, размещение российского тактического ядерного оружия в Белоруссии станет сдерживающим фактором для Запада. Такие действия двух стран, по мнению эксперта, являются еще одним шагом «в направлении обеспечения безопасности». Об этом он заявил «Белорусскому телевидению».

«На Западе могут, конечно, это воспринимать по-другому, но тут возникает закономерный вопрос: не пора ли отказаться от системы двойных стандартов? Грубо говоря, если, скажем, американское ядерное оружие где-нибудь на территории Польши - это воспринимается достаточно спокойно. А тут размещает тактическое ядерное оружие на территории своего партнера, союзника опять-таки для обороны границ Союзного государства, для обеспечения безопасности - это сразу вызывает какой-то такой резонанс нездоровый. Никакого тут нарушения нет», – убежден политолог.