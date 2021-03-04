Война или сдача? В России задумались о судьбе Крыма после Путина
В Киеве считают, что должны быть готовы к захвату Крыма в случае «турбулентности» в России. Такая турбулентность может настать после ухода Владимира Путина, считает публицист Виктор Шендерович.
По мнению российского и израильского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, после ухода Владимира Путина с поста президента РФ Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в «цивилизованный мир».
По мнению Шендеровича, на тот момент всё будет зависеть от состояния российской экономики. Если она к тому времени сильно деградирует, России придётся продемонстрировать перемену правил игры. В итоге может повторить ситуация с выводом войск из Афганистана, полагает публицист.
«Вовсе не потому (СССР вывел войска - ред.), что осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора: кредитов, вступления в "клуб"», - цитирует Шендеровича «Московский комсомолец».
Между тем стоит напомнить, что призывы к отчуждению части российских территорий и соответствующие действия в России с недавних пор являются уголовным преступлением.
Накануне украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». «Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма», - заявила она. По мнению Черновол, необходимо дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности».
Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность такого сценария и рассказал, какую турбулентность имеют в виду украинцы.
«Я расцениваю это как достаточно высокую возможность с учетом процессов турбулентности, назревающих в РФ благодаря длительному периоду ничегонеделания, который осуществлялся властями. Под периодом турбулентности они понимают момент, когда в РФ некому будет принимать решение о серьезных действиях. Сами украинцы ничем не могут удивить российских военных. Но при полной технической поддержке НАТО я ничего не исключаю. Если альянс объявит беспилотную зону над Крымом для российских ВВС, то все может быть», - отметил он.
Стрелков предположил, что Киев начнет свою агрессию с атак в Донбассе. По его словам, Киев ведет активную подготовку к боевым действиям. «Подготовка идет на глазах. Выльется ли это в наступление или нет, я не знаю. Но вероятность эта очень высока. Я полагаю, что это может начаться после периода распутицы, примерно в первой декаде апреля», - заявил он НСН.
В Крыму призыв украинского политика готовиться к захвату полуострова назвали «безумием». Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что подобные высказывания могут делать «только бессмертные или обезумевшие политики». Он подчеркнул, что при помощи агрессии невозможно построить демократическое государство.
Член комитета Совфеда по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков в эфире НСН называл такие аналогичные по сути украинские призывы «устроить России Перл-Харбор» свидетельством полной деградации украинского общества и его оторванности от реальности.
«Я думаю, что всё-таки на Украине достаточно много здравомыслящих политиков, даже среди заражённых крайним национализмом, которые прекрасно понимают, что любые военные действия Украины против России, не говоря уже о гипотетическом «Перл-Харборе», закончатся исчезновением Украины как государства. Украина как государство прекратит своё существование», - категорично заметил он.
Первый президент Украины, глава делегации страны в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук в эфире НСН говорил, что вопрос возвращения Крыма под контроль Украины и решение проблем с водоснабжением будет обсуждаться в формате «Крымской платформы», в котором может принять участие Турция.
«Президент США Джо Байден заявил, что США никогда не признают Крым российским. Есть на это и реакция [пресс-секретаря Владимира Путина] Дмитрия Пескова. 23 августа будет презентация этой "Крымской платформы". Давайте посмотрим, как пойдут дела дальше? Но предсказывать что-то или закрывать глаза на то, что происходит, наверное, не надо», - отмечал собеседник НСН.
Политолог Александр Рар в эфире НСН предполагал, что Крым ждет судьба Северного Кипра.
«Байден, конечно, должен дежурно говорить, что Штаты не признают, что Штаты будут нажимать, что России Крым не простят и так далее. Но я думаю, что уже в ближайшие годы с Крымом будет та же ситуация, как и с Северным Кипром, который фактически относится к Турции, никто этого не признает, но никто и санкции против Турции не вводит. И ситуация, в принципе, давным-давно стабилизировалась и успокоилась», – сказал он.
Россия неоднократно заявляла, что не осуществляла аннексию Крыма, полуостров воссоединился с РФ на законных основаниях. В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.
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