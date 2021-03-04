Война или сдача? В России задумались о судьбе Крыма после Путина

По мнению российского и израильского журналиста, публициста Виктора Шендеровича, после ухода Владимира Путина с поста президента РФ Москве придется пожертвовать Крымом и Донбассом, чтобы снова вернуться в «цивилизованный мир».

По мнению Шендеровича, на тот момент всё будет зависеть от состояния российской экономики. Если она к тому времени сильно деградирует, России придётся продемонстрировать перемену правил игры. В итоге может повторить ситуация с выводом войск из Афганистана, полагает публицист.

«Вовсе не потому (СССР вывел войска - ред.), что осознал что-то, а потому что это было условием продолжения разговора: кредитов, вступления в "клуб"», - цитирует Шендеровича «Московский комсомолец».

Между тем стоит напомнить, что призывы к отчуждению части российских территорий и соответствующие действия в России с недавних пор являются уголовным преступлением.

Накануне украинский политик, бывший депутат Верховной рады Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России «в любой момент». «Мы должны быть постоянно готовы к проведению буквально завтра военной операции по возвращению Крыма», - заявила она. По мнению Черновол, необходимо дождаться, когда в России начнутся «процессы турбулентности».

Экс-министр обороны ДНР, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» оценил вероятность такого сценария и рассказал, какую турбулентность имеют в виду украинцы.

«Я расцениваю это как достаточно высокую возможность с учетом процессов турбулентности, назревающих в РФ благодаря длительному периоду ничегонеделания, который осуществлялся властями. Под периодом турбулентности они понимают момент, когда в РФ некому будет принимать решение о серьезных действиях. Сами украинцы ничем не могут удивить российских военных. Но при полной технической поддержке НАТО я ничего не исключаю. Если альянс объявит беспилотную зону над Крымом для российских ВВС, то все может быть», - отметил он.