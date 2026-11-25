По его словам, в холодное время года заряд также тратится на обогрев салона и батареи, а холодный аккумулятор может ограничивать мощность и рекуперацию. Сохранить энергию помогает наличие предварительного прогрева при подключении к сети.

Эксперт добавил, что следить за зарядом необходимо в том числе и перед длительной стоянкой.

Родионов также отметил, что зимой отдельные сложности связаны с зарядным оборудованием. Так, крышка зарядного порта, фиксатор или сам разъем могут примёрзнуть после мойки или ледяного дождя.

«Выдергивать кабель силой, очищать контакты металлическими предметами и поливать порт кипятком нельзя... следует воспользоваться штатным подогревом порта или предусмотренным режимом размораживания... Другой вариант — отогреть автомобиль в помещении», — сообщил он.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин заявил, что если эксплуатация автомобиля зимой не планируется, то лучше арендовать для него место на крытом паркинге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

