Еще 41% респондентов рассказали, что хотя бы раз тратили на распродажах больше запланированного максимума. Вещи неподходящего размера или цвета только из-за скидки приобретали 36% россиян, а другие 22% - то, что у них уже есть.

Для восстановления бюджета после незапланированных трат 38% опрошенных сократили расходы на кафе, рестораны и доставку, ещё 29% стали меньше тратить на развлечения. За займом под залог в ломбарды обращались 21% россиян, а 6% отдавали вещи в скупку.

Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила «Радиоточке НСН», что регулярная инвентаризация своих вещей поможет не стать жертвой маркетинга и не скупать все подряд на распродажах.

