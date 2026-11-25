Опрос: Россияне признались в покупке на распродажах ненужных вещей
Россияне признались, что покупали на распродажах вещи, которые на самом деле были им не нужны. Как пишет «Лента.ру», об этом заявили 47% участников опроса ювелирной сети «Ломбарды 585 Золотой».
Еще 41% респондентов рассказали, что хотя бы раз тратили на распродажах больше запланированного максимума. Вещи неподходящего размера или цвета только из-за скидки приобретали 36% россиян, а другие 22% - то, что у них уже есть.
Для восстановления бюджета после незапланированных трат 38% опрошенных сократили расходы на кафе, рестораны и доставку, ещё 29% стали меньше тратить на развлечения. За займом под залог в ломбарды обращались 21% россиян, а 6% отдавали вещи в скупку.
Ранее семейный психолог Наталья Панфилова заявила «Радиоточке НСН», что регулярная инвентаризация своих вещей поможет не стать жертвой маркетинга и не скупать все подряд на распродажах.
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