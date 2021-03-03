В Крыму назвали «безумием» призыв украинского политика готовиться к захвату полуострова

Призыв украинского политика, бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол начать готовиться к военному захвату Крыма является безумием. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, такие заявления могут делать «только бессмертные или обезумевшие политики» и подчеркнул, что при помощи агрессии невозможно построить демократическое государство.