В Крыму назвали «безумием» призыв украинского политика готовиться к захвату полуострова

Призыв украинского политика, бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол начать готовиться к военному захвату Крыма является безумием. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

По его словам, такие заявления могут делать «только бессмертные или обезумевшие политики» и подчеркнул, что при помощи агрессии невозможно построить демократическое государство.

На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма

Накануне Черновол заявила, что Украина должна быть готова к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. Она добавила, что подходящий момент наступит, когда «в России начнутся процессе турбулентности».



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ФОТО: pixabay.com
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