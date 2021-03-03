В Крыму назвали «безумием» призыв украинского политика готовиться к захвату полуострова
Призыв украинского политика, бывшего депутата Верховной Рады Татьяны Черновол начать готовиться к военному захвату Крыма является безумием. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
По его словам, такие заявления могут делать «только бессмертные или обезумевшие политики» и подчеркнул, что при помощи агрессии невозможно построить демократическое государство.
Накануне Черновол заявила, что Украина должна быть готова к проведению «военной операции по возвращению» полуострова. Она добавила, что подходящий момент наступит, когда «в России начнутся процессе турбулентности».
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