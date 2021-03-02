На Украине призвали готовиться к военному захвату Крыма

Экс-депутат Верховной рады Украины Татьяна Черновол призвала готовиться к захвату Крыма у России.

В Украине планируют принять закон, позволяющий призывать резервистов за сутки

«Мы должны быть постоянно готовы к проведению, буквально завтра, военной операции по возвращению Крыма», — заявила политик в эфире телеканала «Прямой».

Черновол считает, что необходимо дождаться «процессов турбулентности» в России и использовать этот момент для военного захвата полуострова. Однако экс-депутат подчеркнула, что украинские власти не готовятся к возможной операции.

Ранее члены партии «Слуга народа» обсуждали идеи мгновенного призыва резервистов на службу без объявления мобилизации в случае возобновления боевых действий в Донбассе.


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ФОТО: pixabay.com
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