Россиян призвали не брать займы на праздники
Чтобы не влезть в долги в праздничный период следует заранее определить сумму на траты и не превышать её с помощью займов. Такой совет в беседе с «Лентой.ру» дал ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев.
По его словам, в ноябре можно разделить расходы на обязательные и праздничные. К первым относятся коммунальные платежи, выплаты по имеющимся кредитам и ежедневные покупки, а ко вторым - подарки, продукты для праздничного стола и деньги на развлечения.
«Отдельно стоит отложить резерв на непредвиденное: именно незапланированные траты чаще всего заставляют людей занимать», — отметил эксперт.
Расторгуев добавил, что кредит на праздник можно оформить только в крайнем случае, при понятном источнике дохода для его быстрого погашения. А люди, склонные к импульсивным займам, могут установить самозапрет.
Ранее эксперт финансового маркетплейса «Сравни» Евгения Веселова рассказала, что перед погашением кредитов следует составить единый список всех долгов с ежемесячным платежом и процентной ставкой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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